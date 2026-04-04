NHL-meriterade backen lämnar Kalmar

Inhoppet i Kalmar blev endast 27 matcher långt. Nu tackas NHL-meriterade Andrej Šustr av i den hockeyallsvenska klubben.

Långt ifrån alla som ställt upp i Stanley Cup-final hamnar någon gång i Hockeyallsvenskan. Men när Andrej Šustr, i december, skrev på för Kalmar blev detta verklighet.

35-årige backen klev in med sina 201 centimeter och var en stabil pjäs under succésäsongen. Han snittade runt 20 minuters istid i många matcher, och tog laget till den där kvartsfinalen man till slut föll i genom ett sjunde och avgörande möte. Att han sedan skulle bli kvar har dock inte varit aktuellt.

När Kalmar, under påskhelgen, nu tackar av veteranen har han redan kopplats ihop med finska Jukurit. Detta enligt Aamulehti.

”Att få se en spelare med Andrejs enorma NHL-rutin och professionalism dra på sig den röda tröjan har varit en ära för både föreningen och supportrarna. Med sitt lugn, sin räckvidd och sitt ledarskap har han varit en ovärderlig del av lagets defensiv”, skriver klubben på sin hemsida.

Andrej Šustr hann med över 400 matcher i NHL, innan han flyttade vidare till Tyskland, Tjeckien, Finland och Sverige.

