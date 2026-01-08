”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Eddie Levin uppges ha gjort sitt SHL-val till nästa säsong.

Enligt Expressen nobbar han HV71 – och är i stället överens med Växjö.

Eddie Levin är överens med Växjö Lakers inför nästa säsong, uppger Expressen. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

SHL-klubbar har haft ögon på Eddie Levin sedan han smällde in 22 mål för Vimmerby förra säsongen. Han blev däremot kvar i HockeyAllsvenskan och skrev inför årets säsong på för Kalmar. Där har succén fortsatt för 25-åringen som har gjort 25 poäng på 28 matcher och ligger delad trea i Kalmars interna poängliga.

Under säsongen har Levin även blivit inlånad till HV71 för två matcher i SHL. Han gick poänglös från den första matchen, en 1-4-förlust mot Malmö, men i den andra matchen gjorde han succé. När Eddie Levin lånades in till HV för hemmamatchen mot Djurgården den 20:e december visade Levin på sin klass. Han stod för ett mål, hans första i SHL-karriären, och fyllde även på med två assist för totalt tre poäng i en 5-2-seger. Därefter har Levin också levererat starkt sedan han återvända till Kalmar med 3+4 på sina fem senaste matcher.

Eddie Levin överens med Växjö Lakers

Eddie Levin har därmed haft intresse från SHL efter framgången de senaste åren. Nu uppges också forwarden ha gjort sitt val inför nästa säsong.

Enligt Expressen väljer Levin bort HV71, dit han varit inlånad under säsongen, och i stället ska han vara överens med rivalen Växjö Lakers. Tidningen skriver att parterna ska ha varit muntligt överens över en tid. Nästa säsong väntar alltså spel i SHL med Växjö för 25-årige Levin.

Under sin karriär har Levin gjort 61 poäng (30+31) på 106 matcher i HockeyAllsvenskan. Förutom Kalmar och Vimmerby har han även spelat för IK Oskarshamn tidigare i sin karriär.

Source: Eddie Levin @ Elite Prospects