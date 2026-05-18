Peter Forsberg pekar ut svaga länken i Tre Kronor

Tre Kronor har förlorat två av tre matcher i årets VM-turnering.

Då pekar Peter Forsberg ut den svaga länken i laget.

– Jag är lite rädd när den kedjan är på isen, säger ”Foppa” i Viaplays studio.

Peter Forsberg menar att tredjekedjan i Tre Kronor är en säkerhetsrisk.

Tre Kronor fick en mardrömsstart mot Tjeckien och låg under med 3-0 redan efter 13 minuters spel. De reste sig någorlunda och snyggade till siffrorna men det blev ändå förlust med 4-3 där Sveriges enda mål kom i powerplay.

Återigen drog Tre Kronor på sig flera utvisningar och Viaplays experter var kritiska mot hur laget agerade.

– Tre Kronor har väldigt dålig disciplin. Vi sade det att disciplinen kommer bli enormt viktig i den här matchen men den har inte alls varit bra, säger Erik Granqvist i studiosändningen och får medhåll av Peter Forsberg:

– Det har ju pratats väldigt mycket om att det är för många två minuters utvisningar, över hela banan. Sedan går man in i tredje matchen och tar ännu fler utvisningar. Man kan inte ge Tjeckien de möjligheterna. Speciellt inte att ta utvisningar i anfallszon. Det får de absolut sluta med, säger ”Foppa”.

Även det defensiva spelet ifrågasattes av experterna. Tre Kronor har hittills släppt in elva mål på tre matcher.

– Det finns mycket att jobba på när det gäller försvarsspelet. Man kan inte chansa på det sättet utan man måste få stopp på blödningen på bättre sätt, säger Peter Forsberg.

– Detaljspelet är på för låg nivå. Jag tror att coacherna kommer säga att ”nu fan får det vara nog”. Vi kan inte hålla på och gå bort oss. Nu blir det lite halvhjärtat och man spelar Tjeckien rakt i händerna. Det är ju bara powerplay som gör att Sverige är kvar i matchen, säger Erik Granqvist.

Peter Forsberg om svaga länken: ”De går bort sig”

Legendaren Peter Forsberg har också identifierat en kedja som han ser som en säkerhetsrisk. Enligt honom har formationen med Oskar Sundqvist, Emil Heineman och André Petersson har varit inne på isen vid flera baklängesmål.

Forsberg är kritisk till kedjan och menar att de inte har kommit upp i nivå under de första tre matcherna.

– Jag är lite rädd för den här tredjekedjan. Det hände ju mot Kanada också några gånger att de går bort sig. De får snacka igenom vem av dem som jobbar hem och vem som har ansvaret som tredje gubbe. De har släppt in en hel drös med baljor när de är inne. Det ska ju vara en defensiv kedja som spelar 0-0, inte att de går upp på det sättet. Speciellt inte mot Tjeckien, säger han.

Tre Kronor har nu förlorat två av tre matcher och ligger för tillfället utanför en slutspelsplats. Nästa match spelas på onsdag när Slovenien står för motståndet.

