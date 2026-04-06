Toppmålvakten lämnar − hit uppges han flytta

Jacob Crespin har gjort succé i Kalmar.

Nu lämnar han klubben − och uppges i stället vara klar för en flytt.

Jacob Crespin blir avtackad av Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Spelarflykten fortsätter från Kalmar HC.

Den senaste veckan, sedan laget blev utslaget i kvartsfinal mot Södertälje, har flera nyckelfigurer blivit avtackade. Både huvudtränaren Viktor Tuurala och assisterande tränaren Oliver Styf har lämnat. Även ledande spelare som Peter DiLiberatore, George Diaco och Andrej Sustr har tackats av då de lämnar när deras kontrakt löper ut.

Under måndagen är målvakten Jacob Crespin nästa person att lämna succégänget.

”Efter två fantastiska säsonger i Kalmar HC står det klart att Jacob Crespin går vidare mot nya utmaningar. ”Creepy” har under sin tid i klubben varit en trygg sista utpost och en avgörande faktor i lagets framgångar i Hockeyallsvenskan. Med sina viktiga räddningar, sitt lugn i kassen och sin proffsiga inställning har han blivit en sann publikfavorit i Hatstore Arena. Vi i KHC-familjen önskar dig nu ett stort lycka till i din nästa klubb och i din fortsatta karriär!”, skriver Kalmar på sin hemsida.

Uppgifter: Hit flyttar Jacob Crespin

Jacob Crespin kom till Kalmar från Hockeyettan 2024 och blev snabbt lagets förstemålvakt. Han imponerade redan under sin första säsong i Kalmar och det gick rykten om att han hade intresse från SHL redan inför årets säsong. Crespin blev däremot kvar i Kalmar och blev sedan ännu bättre den här säsongen. 27-åringen har haft 92,2 i räddningsprocent och 1,97 GAA på 37 matcher i grundserien samt 92,7 i räddningsprocent och 2,40 GAA på sju slutspelsmatcher. Skåningen har därmed varit en av HockeyAllsvenskans allra bästa målvakter.

Nu går flyttlasset dock vidare för Jacob Crespin.

Uppgifter i Finland har tidigare nämligen avslöjat att Crespin är klar för en flytt till HPK i Liiga nästa säsong. Övergången har dock ännu inte presenterats av den finska klubben då deras säsong inte är slut ännu. Just nu spelar HPK kvartsfinal där de ligger under med 3-1 i matcher mot Tappara.

