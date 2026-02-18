Tre Kronor är utslagna ur OS-hockeyn.

USA vinner med 2-1 efter förlängning och Sverige åker ut redan i kvartsfinalen.

– Sverige hamnar på hälarna, det är struligt i det egna spelet, säger SVT-experten Håkan Loob.

Tre Kronor förlorar kvartsfinalen mot USA och åker ut ur OS. Foto: Bildbyrån

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Tre Kronor vann mot USA med 2-1 i 4 Nations Face-Off för ett år sedan, men åkte på en rejält 6-2-förlust mot USA hemma i Stockholm under VM 2025. Nu möttes USA och Tre Kronor igen, den här gången i OS-kvartsfinal.

Sverige fick en tuff start och tappade backstjärnan Victor Hedman sedan han fått en skadekänning redan under uppvärmningen. Annars blev det en jämn och tät första period med heta chanser åt båda håll. Jacob Markström höll tätt för Sverige medan Connor Hellebuyck gjorde detsamma för USA och det var 0-0 efter 20 minuter.

Håkan Loob kritiserade Tre Kronor: ”Ser sega ut”

I den andra perioden inledde Tre Kronor lovande, men sedan tappade Sverige allt sitt spel och i stället tog amerikanerna över matchen helt och hållet. Det ledde också till ett ledningsmål för USA. Ett skott från Jack Hughes styrdes in av Dylan Larkin bakom en chanslös Markström och Sverige hamnade i underläge. Efter målet dominerade USA också och Sverige hade svårt att ens få till något etablerat anfall.

SVT-experten Håkan Loob var då kritisk mot det svenska spelet.

– Det går för sakta genom mittzon. Det blir för krångligt och passningarna går inte fram. Kolla på USA, det går mycket fortare när de åker in. Sverige måste tävla och måste upp i skridskoåkningen. Man hamnar lite på hälarna och sedan blir man ännu mer på hälarna när USA gör mål. Nu måste man bli mer framåtlutade igen. Sverige ser lite sega ut, de måste upp nu, säger Loob under matchen och fortsätter:

– USA har tagit ett rejält grepp om det här. Sverige får inte ner pucken, det är så struligt i det egna spelet. Det blir inget riktigt spel, inget flyt i passningarna. Det märker USA och de tar tag i det. USA är mycket bättre än Sverige just nu.

Jacob Markström höll Sverige kvar i matchen och det var fortsatt bara 1-0 till USA trots att amerikanerna vann skotten med hela 20-8 i den andra perioden.

Quinn Hughes avgör för USA – Sverige utslaget

Tre Kronor spottade upp sig i tredje perioden och jagade en kvittering. Det skapades flera svenska chanser ner mot Hellebuyck i USA:s mål. Till slut gav det också effekt. Sverige tog ut målvakten i slutet och lyckades även kvittera med 91 sekunder kvar att spela. Lucas Raymond lägger en passning över till Mika Zibanejad som skjuter ett direktskott som går in vid Hellebuycks närmsta stolpe. 1-1 precis i slutet vilket tvingade matchen till förlängning.

Väl framme i förlängning var det USA som skapade flest chanser och Jacob Markström kunde inte stoppa allt. I stället var det Quinn Hughes som klev fram och sköt ett välplacerat skott som gick in i mål bakom Markström. USA vinner kvartsfinalen med 2-1.

OS är därmed över för Tre Kronor redan i kvartsfinalspelet. Det kommer att bli den tredje OS-turneringen i rad utan medalj efter två kvartsfinalförluster 2018 och 2026 samt en fjärdeplats 2022. Senast Sverige tog medalj i OS var 2014 när det blev silver i Sotji. För USA väntar i stället semifinal mot Slovakien, medan Kanada och Finland möts i den andra semifinalen.

Sverige – USA 1–2 OT (0-0,0-1,1-0,0-1)

Sverige: Mika Zibanejad.

USA: Dylan Larkin, Quinn Hughes.

Source: Sweden Olympics @ Elite Prospects