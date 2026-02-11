Spelare för spelare: Här är Tre Kronors trupp i OS 2026
Här är Tre Kronors trupp till OS 2026. Presentation av samtliga spelare med tröjnummer, klubb, moderklubb och historiska meriter.
Målvakter:
25 Jacob Markström
Född: 1990
New Jersey Devils
Moderklubb: IK Sätra
5 VM, 1 World Cup
Världsmästare: 2013
564 NHL-matcher
30 Jesper Wallstedt
Född: 2002
Minnesota Wild
Moderklubb: VIK Västerås Ungdom
2 VM
28 NHL-matcher
32 Filip Gustavsson
Född: 1998
Minnesota Wild
Moderklubb: Kågedalens AIF
2 VM
Världsmästare: 2018
205 NHL-matcher
Backar
3 Oliver Ekman-Larsson
Född: 1991
Toronto Maple Leafs
Moderklubb: Tingsryds AIF
1 OS, 7 VM
Världsmästare: 2017, 2018
1116 NHL-matcher
Stanley Cup-mästare: 2024
4 Rasmus Andersson
Född: 1996
Vegas Golden Knights
Moderklubb: HC Lugano
1 VM
592 NHL-matcher
6 Philip Broberg
Född: 2001
St. Louis Blues
Moderklubb: Örebro HUF
Debutant
205 NHL-matcher
26 Rasmus Dahlin
Född: 2000
Buffalo Sabres
Moderklubb: HC Lidköping
1 OS, 2 VM
562 NHL-matcher
27 Hampus Lindholm
Född: 1994
Boston Bruins
Moderklubb: Jonstorps IF
1 VM
805 NHL-matcher
Världsmästare 2018
42 Gustav Forsling
Född: 1996
Florida Panthers
Moderklubb: Linköpings HC
Debutant
534 NHL-matcher
Stanley Cup-mästare 2024, 2025
65 Erik Karlsson
Född: 1990
Pittsburgh Penguins
Moderklubb: Boro-Vetlanda HC
1 OS, 3 VM, 1 World Cup
1135 NHL-matcher
77 Victor Hedman
Född: 1990
Tampa Bay Lightning
Moderklubb: MoDo HK
4 VM, 1 World Cup
Världsmästare: 2017
1152 NHL-matcher
Stanley Cup-mästare 2020, 2021
Forwards
9 Filip Forsberg
Född: 1994
Nashville Predators
Moderklubb: Leksand IF
3 VM, 1 World Cup
Världsmästare: 2018
837 NHL-matcher
10 Alexander Wennberg
Född: 1994
San José Sharks
Moderklubb: Boo IF
3 VM
844 NHL-matcher
14 Joel Eriksson Ek
Född: 1997
Minnesota Wild
Moderklubb: Färjestads BK
2 VM
Världsmästare 2017
596 NHL-matcher
19 Adrian Kempe
Född: 1996
Los Angeles Kings
Moderklubb: Kramforsalliansen
4 VM
Världsmästare 2018
686 NHL-matcher
23 Lucas Raymond
Född: 2002
Detroit Red Wings
Moderklubb: Frölunda HC
3 VM
376 NHL-matcher
28 Elias Lindholm
Född: 1994
Boston Bruins
Moderklubb: Gävle GIK
4 VM
Världsmästare: 2017
944 NHL-matcher
29 Pontus Holmberg
Född: 1999
Tampa Bay Lightning
Moderklubb: VIK Västerås Ungdom
1 OS, 2 VM
207 NHL-matcher
40 Elias Pettersson
Född: 1998
Vancouver Canucks
Moderklubb: Ånge IK
2 VM
Världsmästare: 2018
520 NHL-matcher
63 Jesper Bratt
Född: 1998
New Jersey Devils
Moderklubb: Trångsunds IF
1 VM
609 NHL-matcher
67 Rickard Rakell
Född: 1993
Pittsburgh Penguins
Moderklubb: Spånga IS
2 VM
Världsmästare: 2018
837 NHL-matcher
88 William Nylander
Född: 1996
Toronto Maple Leafs
Moderklubb: Chicago Mission
4 VM
Världsmästare: 2017
725 NHL-matcher
90 Marcus Johansson
Född: 1990
Minnesota Wild
Moderklubb: IF Lejonet
1 OS, 2 VM
1036 NHL-matcher
92 Gabriel Landeskog
Född: 1992
Colorado Avalanche
Moderklubb: Hammarby IF
1 OS, 4 WM, 1 World Cup
Världsmästare: 2013, 2017
779 NHL-matcher
Stanley Cup-mästare: 2022
93 Mika Zibanejad
Född: 1993
New York Rangers
Moderklubb: Hammarby IF
2 VM
Världsmästare: 2018
986 NHL-matcher
