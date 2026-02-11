Prenumerera

Spelare för spelare: Här är Tre Kronors trupp i OS 2026

Author image
Ronnie Rönnkvist
Reporter

Här är Tre Kronors trupp till OS 2026. Presentation av samtliga spelare med tröjnummer, klubb, moderklubb och historiska meriter.

På den här länken kan du läsa om Damkronornas trupp.

Raymond, Landeskog och Hedman. Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Målvakter:

25 Jacob Markström
Född: 1990
New Jersey Devils
Moderklubb: IK Sätra
5 VM, 1 World Cup
Världsmästare: 2013
564 NHL-matcher

Jacob Markström. Foto: Ronnie Rönnkvist

30 Jesper Wallstedt
Född: 2002
Minnesota Wild
Moderklubb: VIK Västerås Ungdom
2 VM
28 NHL-matcher

32 Filip Gustavsson
Född: 1998
Minnesota Wild
Moderklubb: Kågedalens AIF
2 VM
Världsmästare: 2018
205 NHL-matcher

Jesper Wallstedt och Filip Gustavsson tränar, duon som väntas slåss om förstespaden.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Backar

3 Oliver Ekman-Larsson
Född: 1991
Toronto Maple Leafs
Moderklubb: Tingsryds AIF
1 OS, 7 VM
Världsmästare: 2017, 2018
1116 NHL-matcher
Stanley Cup-mästare: 2024

Toronto-backen har haft en fin säsong, trots lagets dåliga resultat.
Foto: Ronnie Rönnkvist

4 Rasmus Andersson
Född: 1996
Vegas Golden Knights
Moderklubb: HC Lugano
1 VM
592 NHL-matcher

Rasmus Andersson.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

6 Philip Broberg
Född: 2001
St. Louis Blues
Moderklubb: Örebro HUF
Debutant
205 NHL-matcher

Efter en fin höst i St. Louis slog han sig in i truppen – oväntat för en del.
Foto: Ronnie Rönnkvist.

26 Rasmus Dahlin
Född: 2000
Buffalo Sabres
Moderklubb: HC Lidköping
1 OS, 2 VM
562 NHL-matcher

Buffalo-kaptenen verkar gå in i ett förstabackar med Forsling.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0866

27 Hampus Lindholm
Född: 1994
Boston Bruins
Moderklubb: Jonstorps IF
1 VM
805 NHL-matcher
Världsmästare 2018

Skåningen blev inkallad som reserv för Jonas Brodin.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0858

42 Gustav Forsling
Född: 1996
Florida Panthers
Moderklubb: Linköpings HC
Debutant
534 NHL-matcher
Stanley Cup-mästare 2024, 2025

Gustav Forsling har vunnit dubbla Stanley Cup-titlar i rad.
Foto: Ronnie Rönnkvist.

65 Erik Karlsson
Född: 1990
Pittsburgh Penguins
Moderklubb: Boro-Vetlanda HC
1 OS, 3 VM, 1 World Cup
1135 NHL-matcher

Erik Karlsson brukar ofta kallas för ”EK65”.
Foto: Ronnie Rönnkvist.

77 Victor Hedman
Född: 1990
Tampa Bay Lightning
Moderklubb: MoDo HK
4 VM, 1 World Cup
Världsmästare: 2017
1152 NHL-matcher
Stanley Cup-mästare 2020, 2021

Hedman led av skadeproblem – och var ett frågetecken för några veckor sedan.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Forwards

9 Filip Forsberg
Född: 1994
Nashville Predators
Moderklubb: Leksand IF
3 VM, 1 World Cup
Världsmästare: 2018
837 NHL-matcher

VM-guld på meritlistan, nu vill Forsberg jaga OS-guld.
Foto: Ronnie Rönnkvist.

10 Alexander Wennberg
Född: 1994
San José Sharks
Moderklubb: Boo IF
3 VM
844 NHL-matcher

San Jose-forwarden Wennberg fick nyligen ett nytt NHL-kontrakt.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

14 Joel Eriksson Ek
Född: 1997
Minnesota Wild
Moderklubb: Färjestads BK
2 VM
Världsmästare 2017
596 NHL-matcher

Minnesota-centern Eriksson-Ek är mitt i en riktigt stark säsong.
Foto: Ronnie Rönnkvist

19 Adrian Kempe
Född: 1996
Los Angeles Kings
Moderklubb: Kramforsalliansen
4 VM
Världsmästare 2018
686 NHL-matcher

Kempe fick precis sällskap av Artemij Panarin i LA Kings.
Foto: Ronnie Rönnkvist.

23 Lucas Raymond
Född: 2002
Detroit Red Wings
Moderklubb: Frölunda HC
3 VM
376 NHL-matcher

Lucas Raymond.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

28 Elias Lindholm
Född: 1994
Boston Bruins
Moderklubb: Gävle GIK
4 VM
Världsmästare: 2017
944 NHL-matcher

Lindholm gjorde succé under VM i våras.
Foto: Ronnie Rönnkvist.

29 Pontus Holmberg
Född: 1999
Tampa Bay Lightning
Moderklubb: VIK Västerås Ungdom
1 OS, 2 VM
207 NHL-matcher

Pontus Holmberg, tidigare SM-guldvinnare med Sam Hallams tidigare klubb Växjö.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0858

40 Elias Pettersson
Född: 1998
Vancouver Canucks
Moderklubb: Ånge IK
2 VM
Världsmästare: 2018
520 NHL-matcher

”EP” blir spännande att följa under OS.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

63 Jesper Bratt
Född: 1998
New Jersey Devils
Moderklubb: Trångsunds IF
1 VM
609 NHL-matcher

Jesper Bratt, en av de vassaste målskyttarna i NHL för svensk del senaste åren.
Foto: Ronnie Rönnkvist.

67 Rickard Rakell
Född: 1993
Pittsburgh Penguins
Moderklubb: Spånga IS
2 VM
Världsmästare: 2018
837 NHL-matcher

Pittsburgh-forwarden i träning.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

88 William Nylander
Född: 1996
Toronto Maple Leafs
Moderklubb: Chicago Mission
4 VM
Världsmästare: 2017
725 NHL-matcher

Nylander ser ut att missa premiären (?)
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

90 Marcus Johansson
Född: 1990
Minnesota Wild
Moderklubb: IF Lejonet
1 OS, 2 VM
1036 NHL-matcher

”Mojo” kom in som reserv efter en lysande start på säsongen i Minnesota Wild.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0858

92 Gabriel Landeskog
Född: 1992
Colorado Avalanche
Moderklubb: Hammarby IF
1 OS, 4 WM, 1 World Cup
Världsmästare: 2013, 2017
779 NHL-matcher
Stanley Cup-mästare: 2022

Gabriel Landeskog blev utvald som kapten, efter en imponerande comeback efter hela tre år.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

93 Mika Zibanejad
Född: 1993
New York Rangers
Moderklubb: Hammarby IF
2 VM
Världsmästare: 2018
986 NHL-matcher

Rangers-forwarden har en fin säsong, med 52 poäng på 56 matcher för sitt lag som ligger i botten.
Foto: Ronnie Rönnkvist



Den här artikeln handlar om:

