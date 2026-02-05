Spelare för spelare: Här är Damkronornas lag i OS 2026

Här är Damkronornas trupp till OS 2026. Presentation av samtliga spelare med tröjnummer, klubb, moderklubb och historiska meriter.

Här är Damkronornas lag i OS 2026.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Damkronorna premiärspelar mot Tyskland den femte februari, klockan 12:10.

Målvakter

1 Ebba Svensson Träff

Linköping HC (SDHL)

21 år.

Moderklubb: IK Oskarshamn

1 VM

Har gjort en förträfflig säsong och fått lite av ett genombrott i ett svagt Linköping.



30 Emma Söderberg

SDE HF (SDHL)

27 år

Moderklubb: Järveds IF

1 OS, 4 VM

Mest rutinerad av målvaktstrion. Åter i SDHL. I sina bästa stnder en världsmålvakt som kan stänga igen kassen helt.



35 Tindra Holm

MoDo Hockey (SDHL)

21 år

Moderklubb: Skellefteå AIK

2 VM

Åter i SDHL efter tiden på college. Har visat sedan hon klev in i MoDo att här finns det en kapacitet som kan räcka lång. Trea i målvaktstrion.

Sveriges målvaktstrio.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Backar

4 Linnéa Andersson

MoDo Hockey (SDHL)

27 år

Moderklubb: Eksjö HC

1 OS, 4 VM

Lite av en doldis i Tre Kronor Dam. Stabil, lugn och gör sälla en dålig match. Stark defensiv.



7 Mira Jungåker

Ohio State University (NCAA)

20 år

Moderklubb: HC Dalen

4 VM

Har kapacitet att bli en toppback i PWHL framöver. Kan blixtra till och göra det mest oväntade offensivt från sin backplats. Har tyvärr dragits med en del skadeproblem.



9 Jessica Adolfsson

SDE HF (SDHL)

27 år

Moderklubb: Linköpings HC

1 OS, 3 VM

Truppens överraskning. Kom sent in i SDE efter att tillhört Ottawa i PWHL. Även Adolfsson har en skadeproblematik bakom sig.

Andersson, Jungåker och Adolfsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

12 Maja Nylén Persson

New York Sirens (PWHL)

25 år

Moderklubb: Skogsbo SK

2 OS, 5 VM

En väldsback som är lika stark offensivt som defensivt. Äter mycket speltid för sitt New York i PWHL. Missade VM i våras på grund av en skada.



14 Ida Karlsson

University of Minnesota-Duluth (NCAA)

21 år

Moderklubb: Skogsbo SK

2 VM

Tuff oöm som inte någon vill möta i en duell framför mål eller i ett sarghörn. Stabil defensivt, men också gärna med i offensiven.

Nylén Persson och Karlsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

55 Jenna Raunio

Ohio State University (NCAA)

19 år

Moderklubb: HV71

1 VM

En framtida storback som har sin främsta styrka i offensiven, men har även växt ut till en stabil back defensivt. En av lagets skickligaste framspelare. Hittar ofta avgörande passningar.



71 Anna Kjellbin

Toronto Sceptres (PWHL)

31 år

Moderklubb: IF Mölndals Hockey

1 OS, 6 VM

Lagets kapten som växte tog steg i sin utveckling som hockeyspelare ganska sent. Är idag given på sex backar i PWHL för Toronto. En naturlig ledare.

Jenna Raunio och Anna Kjellbin.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Forwards

8 Hilda Svensson

Ohio State University (NCAA)

19 år

3 VM

Det var länge sedan svensk hockey fick fram en så stor talang. Ligger med högt upp i NCAA:s poängliga. En viktig pusselbit om Sverige ska gå långt i OS blir att få igång hennes målskytte.



11 Josefin Bouveng

University of Minnesota (NCAA)

24 år

Moderklubb: Arlanda Wings HC

1 OS, 4 VM

Går mot sin bästa säsong sedan hon flyttade över till college. Har mognat till att vara en av Sveriges starkaste offensiva vapen.



15 Lisa Johansson

SDE HF (SDHL)

33 år

Moderklubb: Nybro IF

2 OS, 6 VM

33 år ung och fortsätter att utvecklas. Irrationell och svårfångad för motståndarförsvar. Lika viktig på planen som vid sidan av.

Svensson, Bouveng och Johansson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

17 Sofie Lundin

Frölunda HC (SDHL)

25 år

Moderklubb: Jonstorps IF

1 OS, 5 VM

Har under säsongen visat storform. Framför allt efter det att Förbundskaptenen, Ulf Lundberg, ställde över henne i en turnering. Laglojal.



19 Sara Hjalmarsson

Toronto Sceptres (PWHL)

27 år

Moderklubb: HV71

2 OS, 6 VM

”Hjalle” viker inte en tum då det nosar målchans. Antagligen lagets största vinnarskalle tillsammans med Lina Ljungblom. Har ännu inte fått det att lossna offensivt i för Toronto i PWHL.



22 Hanna Thuvik

Brynäs IF (SDHL)

23 år

Moderklubb: Rönnängs IK

4 VM

Poängbästa svenska i SDHL. Ett kraftpaket med ett fint målsinne. Inte någon spelare motståndarna kan direkt lyfta bort framför mål. Ofta underskattad, men skulle utan tvekan fungera bra i PWHL.

Lundin, Hjalmarsson och Thuvik.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

23 Thea Johansson

University of Minnesota-Duluth (NCAA)

23 år

Moderklubb: IF Troja-Ljungby

3 VM

Det tog ett tag innan hennes genombrott internationellt kom. Tuff och viker inte ner sig i det fysiska. Dessutom extremt skicklig målskytt.



24 Ebba Hedqvist

MoDo Hockey (SDHL)

19 år

Moderklubb: Svedjeholmens IF

3 VM

Gör sällan en dålig match och tillsammans med Mira Hallin kan vad som helst hända när duon är på isen. Slitvarg.



25 Lina Ljungblom

Montréal Victorie (PWHL)

24 år

Moderklubb: Skövde IK

1 OS, 5 VM

Är tillbaka i sitt Montréal efter drabbats av körtelfeber. Kraftpaket och tekniker i samma paket. Har bara kunnat spela sex matcher den här säsongen i PWHL.

Johansson, Hedqvist och Ljungblom.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

26 Hanna Olsson

Frölunda HC (SDHL)

27 år

Moderklubb: Skärgårdens SK

1 OS, 8 VM

Hennes rutin är såklart ovärderlig för Sverige. Tyvärr har flera säsongers skadeproblematik gjort att hon inte fått den snabba utveckling många hade hoppats på. Har en mycket stark offensiv, men även växt sig väldigt stark i det defensiva jobbet.



29 Felizia Wikner Zienkiewicz

Frölunda HC (SDHL)

26 år

Moderklubb: Hanhals IF

1 OS, 3 VM

Här finns det bara en växel och det är den som göra att man går till 100 procent i varje situation. Har haft viss skadeproblematik innan OS, men ska nu vara helt återställd.

Olsson och Wikner Zienkiewicz.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

34 Mira Hallin

MoDo Hockey (SDHL)

19 år

Moderklubb: Svedjeholmens IF

2 VM

En av Sveriges stora framtidsnamn. Gör sällan en dålig match. Tillsammans med Ebba Hedqvist bildar Svedjeholmsduon en viktig del i Tre Kronor Dam. Mycket hög lägstanivå.



89 Nicole Hall

Penn State University (NCAA)

21 år

Moderklubb: Borlänge HF

OS-debutant.

För många en överraskning i truppen och visst var inte Nicole Hall tippad i förhand att komma med, men en fin säsong på college tog henne hela vägen till OS.