Så spelas Sverige-Frankrike i OS-hockeyn 2026

Efter storsegrarna mot Tyskland och Italien väntar idag Frankrike för Damkronorna i OS i Milano 2026. Här är förutsättningarna inför den matchen, med resultat, trupp, regler och spelschema.

Damkronorna tar sig an Frankrike i den tredje OS-matchen 2026.

Foto: Bildbyrån.

Damkronorna fick en perfekt start på OS via en seger mot Tyskland. De följde sen upp den med en storseger mot Italien igår. Nu väntar Frankrike i den tredje av fyra gruppspelsmatcher.

⏰: 16:40 svensk tid

📍: Fiera Milano Rho (Kapacitet: 6500 åskådare)

📺: 16:20-19:10, SVT1/SVT Play/HBO Max

Hur har det gått för Damkronorna i OS 2026?

Damkronorna mötte sin främsta rival om gruppsegern, Tyskland, i premiären i torsdags. Tyskland tog ledningen med 1-0 men Sverige vände till seger 4-1.

Lina Ljungblom gjorde två mål, Mira Jungåker och Thea Johansson ett varsitt.

Igår väntade värdnationen Italien och då blev det seger med 6-1 för Sverige. Thea Johansson gjorde två mål. De övriga kassarna gjordes av Jessica Adolfsson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson och Hanna Olsson.

Frankrike har inlett OS med två förluster. Först blev det 1-4 mot Italien och sen 2-3 mot Japan.

Hur har det gått i tidigare möten mellan Damkronorna och Frankrike?

Senast länderna möttes i mästerskap var i VM 2023. Då vann Sverige med 8-2. De möttes också två gånger om i VM 2019, och då vann Sverige med 2-1 och 3-2.

Hur ser jag Sverige – Frankrike på TV?

Det finns flera möjligheter att se matchen. Dels sänds den på SVT1, med sändningsstart 16:35. Du kan även se matchen via SVT Play från samma tid. Det går även att se matchen på HBO Max från och med 16:20.

Vilka är reglerna i OS-hockeyn 2026?

Till skillnad från i herrturneringen är lagen i damturneringen uppdelade i två grupper, baserat på seedning. I Grupp A spelar de fem topprankade nationerna: Kanada, USA, Finland, Schweiz och Tjeckien. Samtliga dessa lag är redan klara för kvartsfinal men spelar om seedning.

I Sveriges grupp spelas de fem lägst rankade lagen. Förutom Damkronorna och Tyskland ingår Japan, Frankrike och Italien. Här går tre lag vidare.

Ettan i gruppen får möta trean i Grupp A i kvartsfinal, tvåan för möta tvåan i Grupp A och trean får möta ettan i Grupp A. Det är med andra ord viktigt för lagen i grupp B Att vinna gruppen, för att troligtvis slippa storfavoriterna USA och Kanada i kvartsfinal.

Eftersom Tyskland är det näst högst rankade laget i gruppen, bakom Sverige, var premiärsegern viktig för Damkronornas chanser att nå semifinal.

Hur har det gått för Damkronorna i OS genom historien?

1998 var första gången ishockey för damer fanns med på OS-programmet. Då slutade Sverige femma. 2002 tog de en historisk medalj efter att ha besegrat Finland i bronsmatchen. 2006 blev det ännu bättre. Då chockade Damkronorna hockeyvärlden genom att slå ut USA i semifinalen och ta ett sensationellt silver.

2010 och 2014 förlorade Sverige bronsmatchen mot Finland respektive Schweiz. 2018 och 2022 åkte Damkronorna ut i kvartsfinaler efter storförluster mot Finland respektive Kanada.

Hur spelar Damkronorna i OS 2026?

5 februari klockan 12:10 Sverige-Tyskland 4-1

7 februari klockan 14:40: Sverige-Italien 6-1

8 februari klockan 16:40: Frankrike-Sverige

10 februari klockan 12:10: Japan-Sverige

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett på pappret starkt lag i OS. Bland stjärnorna kan spelare som Mira Jungåker Maja Nylén-Persson, Anna Kjellbin, Hanna Thuvik, Hanna Olsson, Hilda Svensson och Lina Ljungblom nämnas.

Laget leds av Ulf Lundberg, som är förbundskapten sedan 2020. Han gör sitt sista mästerskap med Damkronorna.

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Jenna Raunio

Jessica Adolfsson

Linnéa Andersson

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefin Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Felizia Wikner Zienkiewicz

