Drömpremiär för Sverige – islossning för storstjärnan

Damkronorna klev in i OS-turneringen med en premiär mot Tyskland. Då klev stjärnan Lina Ljungblom fram med två mål – hennes första för säsongen.

Sverige vann till slut med 4-1.

Lina Ljungblom gjorde två mål i OS-premiären.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Lina Ljungblom har haft en tung säsong med körtelfeber. Den svenska målsprutan hann bara göra sex matcher i PWHL innan det var dags för OS. På dessa har det inte heller kommit några poäng. Det var därmed lite frågetecken för formen inför turneringen.

En oro hon direkt visade var obefogad.

Efter att Tyskland tagit ledningen i matchen i powerplay via Nina Jobst-Smith kom 1-1 från stjärnans klubba. I den andra perioden var det också hon som satte dit 2-1-målet. Ett vackert powerplay-spel gav henne chansen att trycka in pucken från nära håll. I nästa powerplay kom sedan 3-1-målet efter att Mira Jungåker hittat rätt. Lisa Johansson var dirigenten bakom de båda fullträffarna.

Svensk seger – efter två mål av Lina Ljungblom

Under matchens gång var det även ett stort spelövertag för Sverige. Redan från den första perioden hade svenskorna ett tungt övertag i skottstatistiken, något som tog ut sin rätt ju längre matchen gick.

Sverige satte sedan även 4-1 efter att Hilda Svensson vackert spelat fram Thea Johansson som ensam framför offensiva målet kunde styra in spiken i kistan.

Ebba Svensson-Träff var den som fick förtroendet mellan stolparna för svensk del. Hon räddade 14 av de 15 skott som Tyskland fick iväg. Även Jenna Raunio stod för två poäng med framspelningar till både 1-1 och 3-1.

Lina Ljungblom gör sitt andra OS i karriären. Vid det första var hon 20 år gammal. Då blev det en assist på fem matcher. I VM året efter slog hon igenom internationellt med sju mål på lika många matcher. Sedan dess har hon varit en av Sveriges absolut största stjärnor.

Source: Lina Ljungblom @ Elite Prospects