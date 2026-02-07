Tre Kronor Dam följer upp premiärvinsten i OS med ytterligare en seger.

Damkronorna krossar värdnationen Italien med hela 6-1.

– Sverige sätter ner foten här och har fått en jättefin start på turneringen, säger TV4-experten Staffan Kronwall.

Damkronorna firar sin andra raka seger för att inleda OS-turneringen. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Damkronorna vann OS-premiären mot Tyskland med 4-1, samma siffror som Italien besegrade Frankrike med. Under lördagen ställdes Sverige mot värdnationen i Italien i jakten på en andra raka seger.

Italienskorna stod upp starkt i första perioden och visade att de kan utmana de svenska stjärnorna. Däremot var det ändå Tre Kronor Dam som kunde ta ledningen och spräcka nollan. Backprofilen Jessica Adolfsson klev upp med ett fint direktskott högt över den italienska målvakten för 1-0 till Damkronorna.

– Vilket viktigt mål för Sverige, säger expertkommentatorn Pernilla Winberg.

– Det kändes jätteskönt. Det var en riktigt bra pass av (Hanna) Thuvik och sedan var det bara att sikta och sätta dit den, säger Adolfsson själv till TV4 i pausen.

Staffan Kronwall hyllar Damkronorna: ”Jättepositivt”

I den andra perioden klev Damkronorna sedan ut och körde över Italien. Sverige tog över spelet helt och hållet och då trillade även målen in. Sofie Lundin sköt 2-0 och bara ett par minuter senare kom 3-0 genom PWHL-stjärnan Sara Hjalmarsson. Italien fick sedan in en reducering när Franziska Stocker, till vardags i Södertälje, spräckte Ebba Svensson Träffs nolla. Damkronorna svarade däremot snabbt genom ett 4-1-mål av Hanna Olsson.

Efter en jätteinsats i andra perioden var känslan att Sverige redan hade säkrat segern.

– Man sätter ner foten här i andra perioden. Det är en klar fördel för Sverige. Det är jättepositivt på alla möjliga sätt. Det är olika enheter, och olika spelare, som får kliva fram, leda laget och producera. Det är en jättefin start på turneringen och det här är bara match två, vi hoppas att det fortsätter på den här vägen, säger experten Staffan Kronwall.

Siffrorna sprang sedan iväg ytterligare i tredje perioden. Thea Johansson gjorde mål i premiärmatchen mot Tyskland och klev nu återigen fram för Damkronorna. Johansson satte både 5-1 och 6-1 när Sverige krossade Italien fullständigt. Slutresultatet skrevs alltså till 6-1 och Tre Kronor Dam har nu två raka vinster med 10-2 i målskillnad efter de två första matcherna i OS 2026.

Sverige – Italien 6–1 (1-0,3-1,2-0)

Sverige: Thea Johansson 2, Jessica Adolfsson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson, Hanna Olsson.

Italien: Franziska Stocker.

Source: Sweden Olympics @ Elite Prospects