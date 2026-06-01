Så ser grupperna ut i hockey-VM – nästa år

Author image
Frida Bostedt
Praktikant

Nästa års VM-grupper har tagit form.
För Tre Kronors del väntar bland annat finallagen Schweiz och Finland i gruppspelet.

VM-grupperna inför nästa årets mästerskap är nästan klara
Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån

Hockey-VM 2026:

Finland blev världsmästare 2026 och nästa års VM-grupper ser nu ut att bli enligt följande:

Grupp A, som spelas i Düsseldorf, kommer att bestå av Sverige, Schweiz, Finland, Slovakien, Lettland, Österrike, Slovenien och Ukraina.

Grupp B kommer att göras upp i Mannheim, i den gruppen finns Tyskland, Kanada, USA, Tjeckien, Danmark, Norge, Kazakstan och Ungern.

Det finns dock en viss osäkerhet kring gruppindelningen. Arrangören kan byta plats på två lag, och enligt rykten vill man byta plats på Schweiz och Kanada. Anledningen ska vara att man vill få till en premiärmatch mellan Tyskland och Schweiz på Veltins Arena i Gelsenkirchen, en fotbollsarena som rymmer betydligt fler åskådare än de vanliga VM-arenorna.

