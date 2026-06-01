Måns Carlsson förlänger med MoDo och blir kvar en säsong till. Det efter att förhandlingarna tidigare strandat.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Förra veckan berättade Måns Carlsson för Hockeysverige.se om de strandade förhandlingarna med MoDo. Forwarden avslöjade då att andra hockeyallsvenska klubbar hade börjat höra av sig. Men sedan dess har MoDo gått skilda vägar med Linus Andersson, som hade kontrakt över nästa säsong.

Något som har öppnat för 29-åringen.

Under måndagen bekräftade klubben också att parterna är överens om ett nytt ettårskontrakt.

— Jag är såklart väldigt glad över att jag fick chansen att stanna ett år till och spela för MoDo Hockey. Jag trivs väldigt bra i stan och i klubben och jag längtar efter att få dra på mig MoDotröjan igen, säger spelaren själv.

Måns Carlsson har gjort två säsonger i MoDo sedan tidigare. En i SHL och nu senast i Hockeyallsvenskan. Under tiden i Mora var han en av ligans bästa powerforwards men den gångna säsongen blev det bara 22 poäng på 50 matcher. Hans näst sämsta notering på sex säsonger i ligan.

Nu väntar en revansch till nästa säsong där MoDo under nya tränaren Mikael Karlberg hoppas ta tillbaka sin SHL-plats.

— Måns har många verktyg i sin låda och kan gå som både center och ytter. Han har bevisat många gånger att han kan vara en toppspelare i denna liga och vi är glada över att han är med på vår nysatsning, säger sportchefen.

