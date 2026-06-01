Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån

HV71:s målvakt Lassi Lehtinen ser ut att lämna klubben, trots ett år kvar på kontraktet.

Som det ser ut kommer 27-åringen att lämna Jönköpingsklubben för seriekonkurrenten Björklöven.

Enligt Expressens uppgifter ska nykomlingen lösa kontraktet från HV71. Allt pekar på att situation kommer att lösas inom den närmaste tiden. Lehtinen vill bort från föreningen samtidigt ser klubben heller ingen framtid med honom i laget.

För tillfället har HV71 fyra målvakter på kontrakt till den kommande säsongen vilket innebär att de har fler målvakter på kontrakt än vad det finns platser i truppen.

Under den gångna säsongen hade målvakten en räddningsprocent på 86.8 efter 22 spelade matcher.

Uppgifterna är ännu inte bekräftade men väntas bli offentliga inom kort.

