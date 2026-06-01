Emil Stadin är klar för Hudiksvall till nästa säsong. Backen är klar för topplaget sedan uppbrottet med Västerås.

Emil Stadin gör lånet till Hudiksvall permanent.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Förra säsongen valde Emil Stadin att skriva på för Timrå. Det blev däremot bara sju matcher i klubbens juniorlag innan flyttlasset gick vidare till Västerås. Väl där blev det enbart åtta matcher, fyra i juniorlaget och fyra i Hockeyallsvenskan, innan han blev utlånad.

Det blev då en flytt norrut igen till Hudiksvall.

Där blev det 20 poäng på 27 matcher i Hockeyettan. 20-åringen var då med och spelade laget till en final, där det blev förlust mot Visby/Roma. Till nästa säsong blir nu lånet permanent. Sedan tidigare har det stått klart att Västerås och backen bryter sitt avtal.

Och nu har han alltså gjort klart med en klubb till nästa säsong.

— Emil är en ung utvecklingsbar back. Man ska komma ihåg att han var junior förra säsongen. Jag förväntar och tror mig att Emil kommer ta stora steg i år. Hans offensiv är av hög klass. Vi är glada att Emil väljer att fortsätta sin hockeyresa hos oss, säger sportchef Lars Lövblom i ett pressmeddelande.

Emil Stadin slog igenom i Hockeyettan redans säsongen 24/25 då det blev 25 poäng på 31 matcher för Sundsvall som junior. Nu är han tillbaka i ligan på heltid i Hudiksvall som aspirerar på att ta den där efterlängtade platsen till Hockeyallsvenskan.

