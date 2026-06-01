Uppgifter: Topplaget drar sig ur Hockeyettan

Forshaga tog sig till kvartsfinal i årets säsong av Hockeyettan. Nu uppger Värmlands-Folkblad att klubben drar sig ur serien.

Forshaga ser inte ut att spela i Hockeyettan nästa säsong.

En ansträngd ekonomi gör att Forshaga IF tvingas lämna Hockeyettan. Det uppger VF under måndagen. Tidningen skriver att hela klubbens framtid är hotad och att spelarna har fått tillåtelse att söka nya klubbar. Redan under säsongen började det cirkulera uppgifter om att de hade svårt att betala löner.

Och nu ser det alltså ut som att de inte kommer till spel nästa säsong.

— Det enda jag kan säga är att vi kommer att informera om läget på onsdag klockan tio. Innan dess har jag inget att säga, säger ordförande Christer Larsson till tidningen.

Förra året var de ett av de bättre lagen i serien. De slutade på en sjätteplats efter att ha vunnit 23 av 38 matcher i grundserien. Det blev sedan även en kvartsfinal innan säsongen tog slut mot Lindlöven. I fjolårets lag fanns det flera profiler.

Inte minst nya Västeråstränaren Mikael Wikstrand.

Spelarna som är under kontrakt till nästa säsong är nu alltså fria att söka sig vidare. Det samtidigt som klubbens framtid står på spel. Enligt VF kommer ett extra årsmöte att utlysas där frågan kommer att lyftas.