Sverige åker till OS 2026 med ett lag som är brett, erfaret och välorganiserat – men utan den självklara superstjärnan som kan välta giganter. Frågan är om kollektiv styrka räcker när Kanada och USA står i vägen, eller om Tre Kronors medaljhopp vilar på att någon kliver fram och spelar sitt livs hockey.

Rasmus Dahlin, Lucas Raymond och William Nylander är nyckelspelare för Tre Kronor inför OS 2026. Foto: Bildbyrån

Kan Sverige leva upp till rollen som främsta utmanare till Kanada och USA?

Kanske.

Det finns onekligen kvaliteter som gör det här laget till en legitim utmanare, men också frågetecken på flera nyckelpositioner.

Efter några år av relativt magra resultat på den internationella scenen är den inhemska pressen stor på Tre Kronor och den avgående förbundskaptenen Sam Hallam att leverera resultat – och inte minst att besegra rivalen Finland i ett glödhett gruppspelsmöte.

Tillbakablick på OS 2022

Utan NHL-spelare ställde Sverige upp med ett ganska anonymt lag i Peking. Man förlitade sig till stor del på spelare från KHL, Schweiz och den inhemska SHL, men saknade de matchvinnare som krävs för att gå hela vägen.

I gruppspelet besegrade Sverige Lettland och Slovakien innan man föll mot blivande guldmedaljören Finland efter förlängning i gruppfinalen – detta efter att ha tappat en 3–1-ledning sent i den tredje perioden.

Lagets främsta offensiva katalysator, Lucas Wallmark, gjorde målet som tog Sverige till en 2–0-seger i kvartsfinalen mot Kanada. Därefter tog dock gulddrömmen slut i semifinalen mot ROC (Russian Olympic Committee), där en dramatisk straffläggning avgjordes i den åttonde rundan när Arsenij Gritsjuk sköt Ryssland till final.

Efter en blek insats i bronsmatchen mot Slovakien (0–4) lämnade Sverige OS utan medalj.

Sveriges forwards i OS 2026

Sveriges avsaknad av en renodlad NHL-superstjärna kan möjligen vägas upp av lagets offensiva bredd. Framför allt på ytterforwardspositionerna finns flera mycket pålitliga spelare som kan producera nära en poäng per match i NHL.

Inget namn är mer omskrivet – eller omdiskuterat – än Torontos William Nylander. Om det inte vore för de skador han brottats med under säsongen hade han sannolikt kunnat slåss om en topp-tio-placering i NHL:s poängliga. I det här svenska laget förväntas 29-åringen ta en ledande offensiv roll och driva en av toppkedjorna. Hans betydelse i en kort turnering som denna kan bli skillnaden mellan succé och misslyckande. Sverige saknar en liknande x-faktor i den här truppen.

Samtidigt har Nylander gott stöd av andra etablerade svenska forwards som Detroits Lucas Raymond, Los Angeles Adrian Kempe, Nashvilles Filip Forsberg och New Jerseys Jesper Bratt. Vid endast 23 års ålder har Raymond fått sitt definitiva genombrott i NHL, och hans förmåga att höja sig i landslagströjan gör honom till Sveriges största offensiva stjärna bakom Nylander.

Adrian Kempe blir viktig för Tre Kronor.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Kempe och Forsberg bidrar med målskytte och hårt arbete, medan Bratt är en utpräglad playmaker. Han har ännu inte varit i närheten av fjolårets nivå, men förhoppningen är att han kan lyfta sitt spel i landslagsmiljö. Därtill finns Gabriel Landeskog, trolig lagkapten, som inte har spelat på över en månad till följd av en revbensskada. Hans poängproduktion den här säsongen kanske inte imponerar, men hans ledarskap och karaktär saknades verkligen under fjolårets 4 Nations Face-Off. På så sätt är han en unik spelartyp för Sverige, vars betydelse inte kan överskattas.

Om det ser bra ut på kanterna finns det återigen fler frågetecken på centersidan – särskilt efter att Leo Carlsson tvingats lämna återbud på grund av skada. Lyckligtvis spelar Mika Zibanejad sin bästa hockey på länge i ett annars blekt New York Rangers, och sett till form samt avsaknaden av verklig konkurrens i Carlssons frånvaro bör han betraktas som Sveriges förstacenter.

Elias Pettersson har ännu inte hittat tillbaka till det dynamiska offensiva spel han visade i Vancouver för några år sedan och är inte ens bland de tio främsta svenska poängplockarna i NHL den här säsongen. Det finns till och med argument för att flytta ut honom på en kant och låta mer formstarka alternativ som Joel Eriksson Ek och Elias Lindholm få mer framträdande roller.

Sveriges backar i OS 2026

Det här är en åldrande backuppsättning som representerar Sverige i turneringen. Att Rasmus Dahlin och Philip Broberg är de enda backarna som är födda på 2000-talet säger en del om återväxten på backsidan inom svensk hockey de senaste åren. Med det sagt är det långt ifrån en svag uppställning – snarare kan den vara en av turneringens starkaste.

När det gäller Dahlin är frågan många ställer sig om detta blir turneringen där han slutligen tar över som Sveriges främsta back. Victor Hedman och Erik Karlsson har dominerat backsidan det senaste decenniet, men Hedman har haft skadeproblem som hållit honom borta från isen stora delar av säsongen. Karlsson har i sin tur studsat tillbaka i ett pånyttfött Pittsburgh Penguins, men besitter inte samma kompletta spel som Dahlin.

Victor Hedman har gått skadad stora delar av säsongen.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Det logiska vore att Sam Hallam ger Dahlin toppminuterna och låter honom styra powerplay. Det är hans tid att glänsa nu!

Bakom stjärnorna finns flera mycket kompetenta NHL-backar i Gustav Forsling, Rasmus Andersson och Oliver Ekman Larsson. Avsaknaden av skadade Jonas Brodin är dock märkbar, då han i det tysta är en av NHL:s bästa defensiva backar. Hampus Lindholm är en stark ersättare, men har haft ett par skadepräglade säsonger i Boston.

Broberg har varit ett ljus i mörkret för St. Louis Blues den här säsongen och representerar nästa våg av svenska backar, tillsammans med Simon Edvinsson, som själv ådrog sig en skada och därmed inte var ett alternativ att ersätta Brodin. Känslan är att Broberg kommer att få en betydligt större roll i World Cup 2028 och OS 2030, och att detta främst är en turnering för honom att se och lära.

Sveriges målvakter i OS 2026

Inför säsongen kändes det som ett helt öppet race mellan Filip Gustavsson, Linus Ullmark och Jacob Markström om förstaspaden i OS. Sedan dess har mycket förändrats. Ullmark föll olyckligt bort ur diskussionen efter att ha tagit en paus från hockeyn efter jul, medan Markströms form varit allt annat än övertygande i ett underpresterande New Jersey.

Samtidigt klev Jesper Wallstedt in i diskussionen med en imponerande rookiesäsong under hösten i Minnesota Wild och belönades med en välförtjänt plats i truppen. I nuläget framstår han som den främsta utmanaren till Gustavsson om speltid i Milano – även om Markströms rutin och meriter gör att han inte helt kan räknas bort.

Här och nu framstår dock Filip Gustavsson som Sveriges naturliga etta.

Blir Filip Gustavsson Sveriges etta? Foto: Bildbyrån.

Sveriges förbundskapten i OS 2026

När Sam Hallam tog över Tre Kronor 2022 var förväntningarna höga. Som klubbtränare i Sverige ledde han Växjö Lakers till tre SM-guld (2015, 2018 och 2021) och betraktades som en av landets främsta inhemska tränare. Förhoppningen var att han skulle leda Sverige tillbaka till framgång efter några magra år. Det har inte fullt ut infriats.

Visserligen har Sverige tagit två VM-brons de senaste två åren, men det bestående minnet från fjolårets hemma-VM i Stockholm är hur Tre Kronor blev totalt utspelade av ett ungt amerikanskt lag i semifinalen – ett resultat som utlöste en kritikstorm på hemmaplan. Inte heller 4 Nations Face-Off blev någon större framgång, där knappa övertidsförluster mot Kanada och Finland följdes av en tämligen betydelselös seger mot ett redan finalklart USA i den avslutande matchen.

Hallam har nu OS och vårens VM i Schweiz på sig att förändra bilden av sin tid som förbundskapten. Nästa säsong lämnar han över till Rikard Grönborg och flyttar till Schweiz för att ta över Genève-Servette i National League.

Avgörande fråga för Sverige i OS

Har Sverige matchvinnarna som krävs för att gå hela vägen?

Avsaknaden av en riktig superstjärna på forwardsidan väcker frågor kring lagets högsta potential. För att Sverige realistiskt ska kunna slåss om en finalplats krävs att en eller flera spelare kliver fram och spelar sitt livs hockey. Och ja – jag tittar på dig, William Nylander.

När allt stämmer tillhör Nylander NHL:s absoluta elit. Han behöver hitta en telefonkiosk i Milano och gå från Clark Kent till Stålmannen. Och han kommer sannolikt att behöva understöd av spelare som Lucas Raymond, Adrian Kempe och Filip Forsberg om Sverige ska ha en realistisk chans att mäta sig med framför allt Kanada och USA.

Filip Forsbergs målskytte skulle kunna lyfta Sverige i OS. Foto: Bildbyrån

Så går det för Sverige i OS 2026

Det stekheta gruppspelsmötet med rivalen Finland kommer sannolikt att avgöra hur svår Sveriges väg framåt blir. En seger där skulle i teorin ge en enklare väg till semifinal. Ser man strikt till trupperna på pappret är det svårt att se hur Sverige ska kunna besegra Kanada eller USA, men märkligare saker har hänt i OS-historien.

Med det sagt kliver Sverige in i turneringen som favorit till bronsmedaljen.

Tre Kronors trupp i OS 2026

Målvakter:

Jacob Markström, New Jersey Devils

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

Backar:

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning*

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Gustav Forsling, Florida Panthers

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres*

Jonas Brodin, Minnesota Wild (skadad)

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Philip Broberg, St. Louis Blues

Hampus Lindholm, Boston Bruins (ersättare för Brodin)

Forwards:

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins

Leo Carlsson, Anaheim Ducks (skadad)

Adrian Kempe, Los Angeles Kings*

Lucas Raymond, Detroit Red Wings*

William Nylander, Toronto Maple Leafs*

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche*

Mika Zibanejad, New York Rangers

Filip Forsberg, Nashville Predators

Joel Eriksson-Ek, Minnesota Wild

Elias Lindholm, Boston Bruins

Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning

Alexander Wennberg, San José Sharks

Marcus Johansson, Minnesota Wild (ersättare för Carlsson)

* – markerar spelarna som presenterades i juni 2025

