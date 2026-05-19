Tränaren tackas av i Troja-Ljungby

Troja-Ljungby tackar av ytterligare spelare. Även assisterande tränaren Björn Karlsson lämnar klubben, det meddelar föreningen på sin sajt.

Efter det Hockeyallsvenska uttåget för Troja-Ljungby är det flertalet spelare som har lämnar. Nu kan klubben meddela att det är ytterligare man tar farväl av.

Nu tackar föreningen av Arvils Bergmanis, Anton Gradin och Oscar Fröberg. Samtidigt står det klart att assisterande tränaren Björn Karlsson inte heller blir kvar i klubben

Karlsson anslöt till Troja inför den gångna säsongen och kom då in med erfarenhet från Hockeyallsvenskan. Närmast kom han från IK Oskarshamn där han hade rollen som huvudtränare. Tiden i Oskarshamn fick dock ett oväntat slut då Karlsson fick lämna klubben mitt under säsongen, trots att hans kontrakt med föreningen sträckte sig till 2027.

I Troja-Ljungby fick han en roll som assisterande tränare, men även denna säsongen slutade med ett misslyckande med degradering till Hockeyettan. Det blir alltså ingen fortsättning mellan parterna.

”Vi tackar Arvils, Anton, Oscar & Björn för era insatser i IF Troja-Ljungby. Lycka till i framtiden!”, skriver klubben på sin hemsida.