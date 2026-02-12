Ryssland och Belarus tillåts inte tävla i OS eller andra stora hockeyturneringar.

Men det är något som IIHF-presidenten Luc Tardif vill ändra på.

– Vi vill kunna välkomna Ryssland och Belarus tillbaka så snabbt som möjligt, säger Tardif.

Luc Tardif öppnar för att släppa tillbaka Ryssland igen. Foto: Alamy & Bildbyrån (Montage)

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Av säkerhetsskäl har Ryssland och Belarus varit avstängda från all internationell ishockey sedan invasionen inleddes mot Ukraina 2022. Nyligen fattades också ett beslut av IIHF att avstängningen ska gälla även över den kommande säsongen 2026/27, vilket bland annat stoppar Ryssland från att medverka i Hockey-VM 2027.

Däremot har IIHF öppnat dörren på glänt för Ryssland mer och mer. Bland annat har IIHF förkunnat att man överväger att låta U18-spelare kliva in i VM till säsongen 2027/28.

Under torsdagen höll IIHF en gemensam presskonferens med NHL i samband med OS-turneringen i Milano. Där är IIHF-presidenten Luc Tardif också tydlig med sin ambition att låta Ryssland och Belarus spela i de stora hockeyturneringarna igen inom en snar framtid.

– Först och främst följer vi rekommendationen från IOK. Vi försöker hålla politik borta från idrotten, men det är inte alltid så lätt. Vi har vår VM varje år, vilket innebär att varje beslut vi fattar handlar om spelarnas säkerhet, inklusive ryssarnas och belarusiernas. Med tanke på det det geopolitiska läget i Europa fattar vi beslut – år för år – om de kan vara med och spela, säger Tardif på presskonferensen enligt den franska nyhetsbyrån AFP och fortsätter:

– Jag vill att alla förstår att vi vill kunna välkomna Ryssland och Belarus tillbaka så snabbt som möjligt. För om vi kan göra det innebär det att världen kommer att ha blivit en lite bättre plats. När vi säger till Belarus och Ryssland att de inte kan vara med fattar vi det beslutet i enlighet med IOK:s rekommendationer. Och när det gäller lagidrotter är de för närvarande inte tillåtna att delta i OS.

Luc Tardif: ”Vi har regelbunden kontakt med Ryssland”

På presskonferensen deltog även NHL:s kommissionär Gary Bettman. När han fick frågan om ryskt deltagande i OS framöver ville Bettman däremot inte kommentera det hela.

– Jag ser inget behov av att vi i NHL ska ta ställning i den här frågan separat. Och ärligt talat, när det gäller vår sport och våra spelare, oavsett var de kommer ifrån, om vi kan hålla oss borta från geopolitiska frågor – inte bara den här utan också flera andra som pågår runt om i världen – tror jag att det är bättre för sporten, bättre för våra spelare och våra fans, säger Gary Bettman.

Luc Tardif menar att Ryssland och Belarus just nu inte tillåts delta inom den internationella hockey på grund av säkerhetsrisken. Han förtydligade också att han menar säkerheten för ryska atleter, inte för Ukraina. Luc Tardif är i kontakt med både det ryska och belarusiska hockeyförbundet om att eventuellt kunna släppa landslagen tillbaka in igen.

– Det är konflikter överallt och vi försöker att ha lite distans till allt sådant där. Precis som ni följer vi nyheterna varje dag och hoppas att läget ska förbättras. Vi vill ha med spelarna från dessa länder och vi har regelbunden kontakt för att se till att vi är redo återförena familjen när tiden är inne, säger Tardif.

Source: OG League Page @ Elite Prospects