Planen: Så ska Ryssland komma in i internationell ishockey igen

Frågan som länge varit otänkbar är nu åter på bordet. Med OS runt hörnet och kriget i Ukraina fortsatt olöst ska Internationella ishockeyförbundet diskutera om – och hur – Ryssland och Belarus kan släppas tillbaka in i internationell hockey. Ett beslut som riskerar att splittra hockeyvärlden och ställa sporten mitt i ett politiskt minfält.

– Jag har inte makten att stoppa ett kring, men jag har ett ansvar att skydda våra turneringar, säger IIHF:s ordförande Luc Tardif till The Athletic.

Det ser ut att finnas en lite öppning för Ryssland att återvända till den internationella ishockeyn, rapporterar The Athletic. Foto: Bildbyrån

Inför ännu ett stort internationellt mästerskap som spelas utan Ryssland och Belarus samlas Internationella ishockeyförbundets (IIHF) råd till möte på onsdag. På agendan: om det finns skäl att lätta på de restriktioner som hållit spelare från de båda länderna utanför internationell ishockey sedan invasionen av Ukraina 2022.

Mötet hålls via videolänk och kommer bara en månad efter att Internationella olympiska kommittén (IOK) öppnade för att unga idrottare med ryska eller belarusiska pass ska få tävla under sina nationella färger och med nationalsång. IOK:s besked bröt mot den linje som gällt sedan februari 2022, då ryska och belarusiska idrottare helt stängdes ute från internationella tävlingar.

Vid december månads olympiska toppmöte slog IOK fast att ”idrottare, och i synnerhet unga idrottare, inte ska hållas ansvariga för sina regeringars handlingar”. Hur det synsättet ska tillämpas inom ishockeyn är nu upp till IIHF:s 13 personer starka råd att avgöra.

IIHF:s ordförande Luc Tardif har tidigare sagt att förbundet i regel följer IOK:s rekommendationer, men betonar samtidigt att mycket fortfarande är oklart.

– De säger ”unga”, och för oss innebär det spelare under 18 år. Det betyder att vi måste fatta ett beslut, säger Tardif till The Athletic.

2021 i Riga var senast Ryssland deltog i ett hockey-VM. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Sverige, Finland och Tjeckien motsätter sig rysk comeback

Vägen framåt är dock allt annat än enkel. Först måste IIHF ta ställning till om man över huvud taget är beredd att följa IOK:s linje – något som är politiskt känsligt, inte minst för europeiska förbund i länder som tydligt motsätter sig ryskt deltagande så länge kriget i Ukraina pågår. Däribland Sverige, Finland och Tjeckien.

Om rådet ändå väljer att gå vidare återstår nästa fråga: när och på vilket sätt ska Ryssland och Belarus återintegreras i IIHF:s tävlingsstruktur?

Med IOK:s fokus på ungdomsidrott pekas U18-VM ut som ett möjligt första steg. Turneringen spelas årligen i april–maj och innehåller både upp- och nedflyttning. Eftersom Ryssland och Belarus inte deltagit i IIHF-turneringar sedan 2022 kan en återkomst bli en lång och komplicerad process.

– När man åker till ett VM måste man veta exakt vilka regler som gäller för upp- och nedflyttning. Därför behöver vi tid. Det är inte bara att plocka tillbaka Ryssland och Belarus över en natt, säger Tardif till The Athletic.

Första steget för Ryssland kan bli U18-VM

Herrarnas U18-VM spelas i Slovakien i slutet av april, men där är det redan för sent för förändringar. Ett mer realistiskt scenario är att 2028 års U18-VM blir startpunkten, följt av JVM, senior-VM och i förlängningen OS 2030.

Den tjeckiske legendaren Dominik Hašek, invald i både IIHF:s och Hockey Hall of Fame, är en av dem som tydligast motsätter sig en snabb rysk återkomst.

– Det handlar om vad som är viktigast: människoliv eller sportsliga framgångar, säger Hašek till The Athletic och listar tydliga krav för ett ryskt återinträde – däribland full reträtt från ukrainskt territorium och ansvarstagande för krigets konsekvenser.

Dominik Hasek är en av de mest verbala motståndarna till att ge Ryssland sin plats tillbaka i den internationella ishockeyn. Foto: GEPA pictures/ Philipp Brem

”Jag har inte makten att stoppa kriget”

I Ryssland, där ishockey är nationalsport och starkt förknippad med president Vladimir Putin, märks frånvaron tydligt. Landet missar sitt femte raka VM i år – liksom OS i Milano–Cortina – något som enligt Hašek haft stor effekt.

– Sanktionerna har berövat den ryska regimen enorm PR och propaganda. Det har räddat liv och måste fortsätta, säger han.

Trots den djupa sprickan delar Hašek och Tardif i grunden samma mål: att Ryssland och Belarus en dag ska vara tillbaka – men först när förutsättningarna finns.

– Den dag de är tillbaka i familjen betyder det att mycket är löst. I dag går det inte att organisera ett VM med Ryssland i det här läget, säger Tardif.

– Jag har inte makten att stoppa kriget. Ingen har makten att stoppa kriget. Däremot har jag ett ansvar att skydda våra turneringar.

– När tiden är mogen kommer vi att ta in dem igen. Vi har fortfarande kontakt. I nuläget går det inte att planera eller genomföra ett världsmästerskap med Ryssland tillbaka, sett till hur situationen ser ut just nu.

– När det väl händer kommer det att betyda att kriget, och många andra frågor, har fått sin lösning.

Fakta: Ryssland och Belarus i internationell ishockey efter invasionen av Ukraina

Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 stängdes Ryssland och Belarus snabbt ute från internationell ishockey. Besluten togs av Internationella ishockeyförbundet (IIHF) och har sedan dess förlängts vid upprepade tillfällen.

Avstängningen 2022

Den 28 februari 2022 beslutade IIHF att ställa in samtliga landskamper och turneringar där Ryssland och Belarus skulle delta. Kort därefter fråntogs Ryssland värdskapet för herrarnas VM 2023 i S:t Petersburg. Beslutet motiverades med säkerhetsrisker och det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa.

Fortsatta sanktioner

IIHF har sedan dess år för år beslutat att hålla länderna utanför sina mästerskap. Det har gällt samtliga nivåer: herr-, dam- och juniorlandslag, liksom U18-turneringar. Senast förlängdes avstängningen så att Ryssland och Belarus inte tilläts delta i IIHF:s turneringar säsongen 2025/26.

OS och internationella multisportevenemang

Även på olympisk nivå har ishockeyn följt en strikt linje. Ryssland deltog inte i herrarnas ishockeyturnering i Peking-OS 2022 under sitt eget namn, utan som ROC, på grund av tidigare dopningssanktioner. Efter invasionen har ryska och belarusiska ishockeylag helt uteslutits från OS-turneringarna 2026 i Milano–Cortina. Samtidigt har Internationella olympiska kommittén (IOK) under 2023 och 2024 öppnat för att individuella idrottare från Ryssland och Belarus ska kunna delta som neutrala, efter särskild prövning. Detta har dock inte omfattat lagidrotter som ishockey.

Politisk och idrottslig splittring

Besluten har haft starkt stöd i flera europeiska länder, särskilt i Norden och Centraleuropa. Samtidigt har frågan blivit alltmer politiskt laddad, med återkommande diskussioner om idrottens roll i relation till krig, säkerhet och internationell diplomati.

Nuvarande läge

Inför 2026 års OS och kommande världsmästerskap är Ryssland och Belarus fortsatt avstängda från all internationell ishockey. Samtidigt har IIHF inlett diskussioner om möjliga framtida scenarier, i ljuset av IOK:s hållning kring unga idrottare. Något beslut om en återkomst har dock ännu inte fattats.