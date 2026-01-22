IIHF öppnar för ryska juniorspelare

Ryssland och Belarus är fortsatt avstängda från internationella turneringar. Detta slår IIHF fast i ett uttalande under torsdagen. Samtidigt öppnar man dock för U18-spelare.

IIHF:s ordförande Luc Tardif överväger att integrera Ryssland och Belarus U18-lag. Foto: Bildbyrån (montage).

Av säkerhetsskäl har Ryssland och Belarus varit avstängda från all internationell ishockey sedan invasionen inleddes mot Ukraina 2022. Men nu menar IIHF att man överväger att låta U18-spelare kliva in i VM till säsongen 2027/28.

Uttalandet kommer under torsdagen, med hänvisning till IOK:s (Internationella olympiska kommittén) rekommendationer. Där menar man att man inte ska hålla ungdomar ansvariga för deras regeringars aktioner, och att U18-talangerna därmed ska få tillåttas vid internationella evenemang.

I samma uttalande skriver IIHF samtidigt att det inte är säkert att bryta förbudet mot herrlandslagen. ”Eftersom de nuvarande säkerhetsförhållandena inte tillåter de nödvändiga kraven för att organisera turneringar som garanterar allas säkerhet”, skriver man.

– Jag har inte makten att stoppa kriget. Ingen har makten att stoppa kriget. Däremot har jag ett ansvar att skydda våra turneringar, sade nyligen IIHF:s ordförande Luc Tardif till The Athletic.

Ryssland överklagar beslutet: ”Inte längre relevant”

I samband med att avstängningen förlängts uttalar sig även Rysslands ishockeyförbund. I deras egna uttalande skriver man att det hela kommer att överklagas till Court of Arbitration for Sport (CAS).

”RIHF anser att argumentet om omöjligheten att garantera deltagarnas säkerhet i internationella turneringar med ryska landslag inte längre är relevant, saknar grund och bara är en formell förevändning för att neka vårt lands deltagande”, skriver man.

