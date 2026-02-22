Ingen svensk tar plats i OS All Star-lag efter kvartsfinal-förlusten.

I stället domineras priserna av Kanada och USA efter uppvisningen i Milano.

Macklin Celebrini, Quinn Hughes, Juraj Slafkovsky och Connor Hellebuyck prisas efter OS. Foto: Bildbyrån (Montage)

För Tre Kronor tog OS i Milano slut redan i kvartsfinalen efter att ha förlorat med 2-1 i förlängning mot de blivande mästarna USA. När IIHF nu presenterar vilka spelare som prisas samt tar plats i All Star-laget efter mästerskapet finns därför ingen svensk med.

Kanada och USA möttes i finalen och det är också spelare från de båda finallagen som dominerar i All Star-lag. Faktum är dock att Kanada har fler All Star-spelare än USA trots att det var USA som vann OS-finalen.

Connor McDavid prisas som MVP

Vem som skulle bli målvakten i All Star-laget var däremot självklart. Connor Hellebuyck storspelade för USA genom hela turneringen och gjorde också en monsterinsats i finalen där han räddade 41 av 42 skott för att bli den stora guldhjälten för USA. Han blir sedan både uttagen i All Star-laget samt utses till den bästa målvakten. Samma ära får Quinn Hughes, som sköt avgörandet i kvartsfinalen mot Sverige. Hughes prisas som OS bästa back och är också med som en av två All Star-backar.

Från Kanada är det Cale Makar som tar den andra backplatsen. Framåt är sedan både Connor McDavid och Macklin Celebrini uttagna i All Star-laget. McDavid vann poängligan och satte ett nytt rekord för flest antal poäng under ett OS med NHL-spelare med 13 poäng på sex matcher, han gick däremot poänglös från finalen mot USA. Tvåa i poängligan var just Celebrini som också vann skytteligan med fem mål i turneringen. Den sista forwardsplatsen tas sedan av Slovakiens storstjärna Juraj Slafkovský sedan han gjort 4+4 på sex matcher och lett Slovakien till semifinal.

Connor McDavid prisades även som turneringens bästa forward samt utsågs till MVP i årets OS.

Här är All Star-laget:

Målvakt: Connor Hellebuyck, USA.

Backar: Quinn Hughes, USA – Cale Makar, Kanada.

Forwards: Macklin Celebrini, Kanada – Connor McDavid, Kanada – Juraj Slafkovsky, Slovakien.

De var OS bästa spelare:

Bästa målvakt: Connor Hellebuyck, USA.

Bästa back: Quinn Hughes, USA.

Bästa forward: Connor McDavid, Kanada.

MVP: Connor McDavid, Kanada.

