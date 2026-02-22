2024 och 2025 förlorade Connor McDavid två raka Stanley Cup-finaler med Edmonton Oilers.

Efter att nu också ha förlorat OS-finalen med Kanada kritiseras superstjärnan.

– Jag tycker att han gör sin sämsta match rakt igenom här i finalen, säger SVT-experten Jonas Andersson.

Connor McDavid kritiseras efter ännu en förlorad final. Foto: Bildbyrån

Connor McDavid vann poängligan i OS och satte ett nytt rekord när NHL-spelarna deltar efter att ha gjort 13 poäng i Milano. Men i OS-finalen mot USA lämnade McDavid isen poänglös.

Kanada förlorar finalen med 2-1 och McDavid hade –2 i matchen och var alltså inne på isen vid båda USA:s mål. Efter finalförlusten kritiseras superstjärnan av SVT-experten Jonas Andersson.

– Jag tycker att han gör sin sämsta match rakt igenom. Det är inte så att han inte har lägen för det har han ju alltid. Så som han har dominerat totalt i OS, från första matchen, men i dag har han inte kommit upp i sin egna höga nivå, säger Andersson.

HBO-experten Håkan Södergren är också kritisk mot McDavids insats i finalen.

– Jag upplever det som att han vill för mycket. Han vet att han är duktig och att han kanske är den bästa spelaren i världen. Han vill så hemskt gärna visa det och leda sitt Kanada. Han vill så mycket och det tror jag hämmar honom lite. Han skulle må bättre av att spela pucken lite mer, säger Södergren.

Henrik Lundqvist om Connor McDavid: ”Det krävs titlar”

Connor McDavid har nu åkt på tunga finalförluster tre år i rad. Han ledde sitt Edmonton Oilers till Stanley Cup-final både 2024 och 2025. Båda gångerna slutade det däremot i förlust sedan Florida Panthers besegrat Oilers och fått lyfta bucklan. Med Kanada var det visserligen McDavid som klev fram och avgjorde 4 Nations-finalen mot USA förra året. Men nu åker han på ännu en jobbig förlust.

Henrik Lundqvist menar nu att Connor McDavid behöver vinna något stort för att på allvar räknas som en av tidernas bästa i paritet med Wayne Gretzky, Mario Lemieux och Sidney Crosby.

– Jag tror att han sätter enormt mycket press på sig själv. Inte bara med att vinna, utan han vill vara en stor faktor i det här också. Det är viktigt för honom och för hans ”legacy” hemma i Kanada att få vinna något. Han är ansiktet utåt för hockeyn nu, både i Nordamerika och NHL. Det krävs titlar också för att verkligen sätta det i cement, säger Lundqvist.

Connor McDavid leder just nu NHL:s poängliga inför åretstarten med hela 96 poäng på 58 matcher så här långt.

