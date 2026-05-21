Bomben: Bryter med Växjö – flyttar hem

Ingen rök utan eld. Efter husköpet står det nu klart att Manuel Ågren bryter sitt SHL-avtal med Växjö för att flytta hem till moderklubben, IK Oskarshamn.

– Det känns väldigt kul att komma hem igen, säger den 32-årige forwarden.

När Manuel Ågren lämnade Djurgården 2022 var det nära att han återvände till IK Oskarshamn. Sedan dess, och egentligen tidigare än så, har han varit en drömvärvning för klubben. När ett husköp gått igenom i området under vintern har ryktena sedan tagit fart igen.

– Jag vet inte alltså. Jag är 32 år nu, har två år kvar på kontraktet. Det är svårt att säga – men varför inte? Jag har pratat med Arsi Piispanen någon gång när vi träffats på Latitud. Vi har ju spelat tillsammans. Jag lever i nuet och det är svårt att säga vad som händer om två år, sa han till Barometern i mitten av januari.

Nu är värvningsbomen ett faktum. SHL-forwarden bryter med Växjö för att kliva ner i Hockeyallsvenskan. Allt för att spela i moderklubben.

– Sjukt kul att Manne väljer att komma hem! Vi får hem en skicklig spelare i en bra ålder. Han gjorde en stark säsong med Växjö och har varit med och vunnit SM-guld med dom. Med hans erfarenhet och karaktär är han en viktig pusselbit till laget. Han kommer att bidra mycket både på och utanför isen, säger sportchefen Arsi Piispanen på lagets sajt.

Manuel Ågren: ”Har en speciell plats i mitt hjärta”

Det nya avtalet, nere i Hockeyallsvenskan, är skrivet över 2+1 år.

– Det har gått många år sedan sist och det betyder mycket att återigen få representera IK Oskarshamn. Det är klubben jag har vuxit upp med och som har en speciell plats i mitt hjärta och även för många runtomkring mig, stora som små. Jag ser verkligen fram emot att dra på mig tröjan igen, säger Manuel Ågren själv.

Manuel Ågren lämnade Oskarshamn tidigt, redan 2011, för att ta plats i Färjestads juniorlag. Därifrån blev det en sväng i MoDo innan han vände hem igen 2014. Det blev direkt spel i Hockeyallsvenskan och med 207 matcher i tröjan lämnade han för Djurgården 2018. Det är efter detta Ågren etablerat sig i SHL, med 335 SHL-framträdanden och ett SM-guld 2023.

