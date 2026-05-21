Linus Sjödin fortsätter inte i Rögle BK, det meddelar klubben på sin sajt.

Forwarden lämnar moderklubben, som han spelat i under hela karriären, samtidigt som han ryktas till Finland.

Linus Sjödin lämnar Rögle. Foto: Bildbyrån

Under hela sin karriär har Linus Sjödin spelat i Rögle. Nu går parterna skilda vägar – efter sex år med A-laget.

– Att få vara född i Ängelholm och spelat i Rögle hela sitt liv, fått representera Rögle på detta sättet. Åka in framför de här fantastiska fansen. Det är inget man ska ta för givet, utan det har varit kul varenda sekund, säger Linus Sjödin till Rögles hemsida.

Forwarden gjorde 7 poäng (3+4) på 33 matcher. Nu, för första gången, är det dags att fortsätta spela i en annan klubb.

Expressen har tidigare rapporterat om att Sjödin ska vara klar för den finska klubben Jukurit, uppgifterna är ännu inte bekräftade så vart 23-åringen flyttar återstår att se.

Totalt gjorde Linus Sjödin 336 matcher i moderklubben Rögle där han noterats för 53 poäng (17+36).

