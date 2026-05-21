Fred Nord vänder blad och lämnar Djurgården efter två raka SM-guld. Nu berättar den 19-årige backen om känslorna och besvikelsen.

– Det respekterar jag, men synd att det blev som det blev, säger han i hockeysverige.se’s podcast ”Framtidens stjärnor”.

Se & lyssna på Framtidens stjärnor här: | YouTube | Spotify | Apple podcasts

Det sista Fred Nord gjorde i DIF-tröjan, för denna gång, var att lyfta JSM-bucklan som kapten. Ett ögonblick som satte punkt för den framgångsrika resa backen gjort genom klubben i sitt hjärta. Tidigare i veckan stod det nämligen klart att han går vidare, till Hockeyettan och Vita Hästen.

– Tråkigt, börjar 19-åringen när han gästar hockeysverige.se’s podcast ”Framtidens stjärnor”.

Fred Nord fortsätter om avskedet:

– Jag har varit på Hovet i fyra år, och Djurgården i sex, och känner alla runt om klubben hur bra som helst. Det är helt nytt för mig. Det är klart att mitt mål var att vara kvar i Djurgården. Nu har de valt en annan väg, och det kan jag inte göra något åt, fortsätter löftet som är son till DIF-profilen Björn Nord.

Hoppades på mer: ”Det respekterar jag, men…”

Sista året som junior blev Fred Nord utnämnd till kapten och ledde U20-lagets titelförsvar. Dock kom inte första chansen i A-laget förrän i sista omgången då SHL-kontraktet var säkrat.

– Man kanske hade velat spela lite mer A-lagshockey och fått vara med och träna mer. Nu blev det helt annorlunda med en SHL-trupp med nio backar framför. Lite osis så, men jag är fortfarande jätteglad och tacksam över att ha fått vara en del av den här vinnande Djurgårdsgruppen (i juniorlagen) över de här åren – och jättestolt över vad vi nått tillsammans, säger Nord.

Det hela följer även den trend som varit i Djurgården där många juniorer kommer fram, men få på backplats.

– Det känns som att det är lättare att ta upp en forward i en fjärdekedja. Backspelet måste sitta. Det är skillnad på J20 och SHL ska man också komma ihåg. Sen i år var det en bred trupp, de hade lite högre budget och ville vara säkra på att vara kvar. Det respekterar jag, men synd att det blev som det blev, säger Nord.

För backlöftet var det inte heller aktuellt att stanna ett år till i U20. Något nya reglerna för överåriga öppnat för i juniorserien.

– Samma samlingstid, 7.40. Jättekul, men inte i sju år tror jag. Det är dags att kanske se något annat, lära känna andra, testa sig själv lite, säger han.

Avslutade med SHL-debut och SM-guld

Innan detta avsked han dock Fred Nord få den där där upplevelsen han alltid drömt om. Debuten, hemma på Hovet – dessutom mot Skellefteå som senare säkrade SM-guldet.

– Jag blir sällan jättenervös, men eftersom jag hade gått och väntat… så var det fullsatt, tifo runt hela arenan… jag minns faktiskt inte hur det kändes att åka ut där, förutom att man går i den svarta tunneln, ser färg och får åka runt det där varvet och hoppas att man inte ramlar.

– Jag kommer ihåg att jag stod på en offensiv tekning och försökte kolla runt lite så att jag skulle kunna spara en minnesbild, att så här såg det ut. Jag är jätteglad att den kom till slut. Det känns som ett snyggt avslut, både det och att få vinna (med U20) – även fast jag hoppades på mer.

Nu blir det, som sagt, istället spel i Vita Hästen. En klubb som själva jagar framgång i form av en uppflyttning till Hockeyallsvenskan.

Här kan du titta på hela avsnittet