Glädjebesked inför OS: Svensken i full träning

Faran för Philip Broberg, 24, inför OS verkar vara borta för nu.

På fredagen var backen tillbaka i full träning för sitt St. Louis Blues.

Philip Broberg har gjort en lysande säsong i NHL hittills. Foto: Bildbyrån

Philip Broberg var ett av de mer oväntade namnen i Sam Hallams svenska OS-trupp. Den svenske backen har stått för en riktigt stark säsong i St. Louis Blues i NHL. Men i helgen drog han på sig en misstänkt hjärnskakning i matchen mot Vegas Golden Knights.

Därmed blev 24-åringen bara en i raden av alla spelare som dras med skador just nu. Här är hela skadesituationen i Sverige inför turneringen.

Då kan Broberg spela igen

På torsdagen var han dock tillbaka och tränade för St. Louis Blues inför helgens matcher. Efter träningen meddelar huvudtränaren Jim Montgomery att Broberg kan vara aktuell för spel redan i natt då man möter Tampa Bay Lightning.

Om det inte blir spel i den matchen kan det i stället bli aktuellt med spel mot Edmonton Oilers på lördagen. Detta enligt uppgifter från CBS Sports.

Source: Philip Broberg @ Elite Prospects