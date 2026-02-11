Clara utbytt skadad – mitt i monsterinsatsen

Italien höll jämna steg med Sverige i två perioder. Det efter Brynäsmålvakten Damian Claras storspel i målet.

I den tredje perioden skadade han sedan sig mitt i en ny monsterräddning.

— Det där är inte… den sträcker han sig på. Han gör en jättematch, säger Sanny Lindström i ¨TV4:s sändning.

Damian Clara fick kliva av skadad efter storspelet.

Foto: REUTERS/David W Cerny

© Bildbyrån.

Matchen pågår – följ den live här!

Sverige var tungt favorittipppade i OS-premiären mot Italien. Då blev det en jämn match där Italien också tog ledningen, det efter en blunder av Sveriges målvakt Filip Gustavsson.

Åt andra hållet storspelade å andra sidan Damian Clara. Den italienska målvakten är till vardags i Brynäs. Där har han haft en rätt tuff säsong och Brynäs målvaktssida har varit ifrågasatt. Men till OS på hemmaplan har 20-åringen spetsat formen.

Redan i den första perioden klev han fram stort och höll nere siffrorna. Det stod 2-1 till Sverige men det hade kunnat vara betydligt mer med skottstatistiken 27-3 i fördel för Tre Kronor.

— Du får ge beröm till Clara i målet också. Han spelar väldigt bra. Det är en match med många olika situationer och han håller ihop det väldigt bra. Det är det som är stora skillnaden när man möter de här nationerna. Målvaktsspelet är så mycket bättre än vad det var för 15 år sedan. Därför är de i den här matchen, säger legendaren Henrik Lundqvist.

Damian Claras storspel höll nere siffrorna

Tidigt i den andra perioden kom sedan 2-2, när Italien gjorde sitt andra mål på fyra avslut. Där Italien sedan klamrade sig fast till ett likaläge 2-2 i över halva matchen.

Till slut kom 3-2-målet när William Nylander hittade ett öppet mål. Resultatet stod sig perioden ut och Damian Clara hade då notering 95 i räddningsprocent efter 40 spelade minuter.

— Det är en svår match att spela. Ett Sverige som rör sig väldigt bra och det är många olika typer av målchanser. Det är utifrån med skymning och det är från nära håll. Han gör det väldigt bra och har bra struktur i sitt spel, fortsatte Lundqvist om Claras insats.

I den tredje perioden fortsatte Sverige att skapa lägen – och Clara att stå i vägen. Inte minst var det riktigt svettigt när Elias Pettersson fick ett friläge. En lång dragning tvingade den italienska målvakten att sträcka ut så pass att de flesta som kollade på matchen fick ont i ljumskarna.

Tyvärr blev han också så pass skadad att han ett par spelavbrott senare valde att kliva av matchen. Ett jobbigt besked för Italien, inte minst, men även för Brynäs som nyligen släppte Collin Delia.

Source: Damian Clara @ Elite Prospects