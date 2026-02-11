Italien tog ledningen mot Tre Kronor – efter en tavla av Filip Gustavsson. Målvakten hamnade helt fel i ett ingripande och tappade klubban.

— Det handlar om kontroll. Det där är en puck du bara ska lägga ner i sarghörnet eller passa, säger Henrik Lundqvist i TV4:s studio.

En tavla av Filip Gustavsson gav Italien ledningen.

Foto: REUTERS/David W Cerny.

Matchen pågår – följ den live här!

Sverige mot Italien i OS-premiären och många hade räknat in en blågul storseger. Då inledde Italien med att chocka Tre Kronor. Vad som såg ut att vara en harmlös dump blev till 1-0 för hemmanationen.

Filip Gustavsson tappade kontrollen på pucken och tappade sedan klubban. Samtidigt var Luca Frigo först fram på pucken och kunde sätta 1-0. Det framför en hemmapublik som fullständigt exploderade.

I TV4-studion var Henrik Lundqvist föga förvånande kritisk mot ingripandet.

— Jag har sett många målvakter som gör det här. Man lägger ner klubban så där på en puck. Jag har aldrig varit ett fan av det. Jag vill att man använder bladet för att kontrollera studsen. Ni ser, pucken bara studsar ifrån honom. Hela klubben är nere på isen istället för bara bladet. Därför sätter han sig i en tuff position. Det handlar om kontroll. Det där är en puck du bara ska lägga ner i sarghörnet eller passa, säger ikonen i sändningen.

Sverige studsade tillbaka – efter Filip Gustavssons tavla

Italien hade också ett par bra halvlägen mot ett slarvigt Tre Kronor. Ett antal två-mot-ettor och halvfrilägen resulterade däremot inte i något mer mål. Istället kom 1-1 via Gabriel Landeskog i powerplay.

— Det är inte så mycket mer än att vända blad och gå vidare. En dålig studs. Det tycker jag att vi gjort bra och vi trycker på därefter och får hänga en puck också, säger kapten Landeskog om starten i sändningen.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |