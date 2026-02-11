LIVE: Följ Tre Kronor-Italien här
Live
Live
Följ HockeySverige på
Google news
Äntligen är det dags! Tolv år efter OS-finalförlusten mot Kanada får Tre Kronor äntligen mönstra bästa tänkbara lag i ett olympiskt spel. Här liverapporterar vi premiären i OS 2026, mellan Sverige och Italien.
OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |
Damkronorna har redan spelat klart sitt gruppspel, och nu kliver Sverige in även i herrturneringen. Det är första gången sedan OS i Sotji 2014 som NHL-spelare tillåts i mästerskapet.
I Sveriges grupp spelar kvällens motståndare Italien, samt Finland och Slovakien. Gruppsegraren och den bästa tvåan från de tre OS-grupperna går direkt till kvartsfinal, medan övriga lag får spela åttondelsfinal.
Premiären drar igång 21:10 och vi drar igång vår liverapportering från Tre Kronor-Italien när laguppställningarna släpps vid 20-tiden.
Två spelare får inte delta i kvällens premiärmatch av OS – utan väljs bort.
Här kan du läsa mer om det!
21.10 smäller det.
Tre Kronor ställs mot Italien i OS-premiären.
På förmiddagen rullades bilder ut som innebär lättnad för laget.
Nylander var på is och tränade i den första powerplayformationen.
Läs mer nedan!
Äntligen är dagen här! Tolv år efter OS-finalförlusten mot Kanada får Tre Kronor äntligen mönstra bästa tänkbara lag i ett olympiskt spel.
I premiären väntar värdnationen Italien, och hockeysverige.se’s Robin Olausson liverapporterar från den stekheta OS-premiären.
Häng med här, från det att laguppställningarna släpps vid 20-tiden.
Vi ses då!
Den här artikeln handlar om: