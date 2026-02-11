Prenumerera

LIVE: Följ Tre Kronor-Italien här

Live

Live

Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Äntligen är det dags! Tolv år efter OS-finalförlusten mot Kanada får Tre Kronor äntligen mönstra bästa tänkbara lag i ett olympiskt spel. Här liverapporterar vi premiären i OS 2026, mellan Sverige och Italien.

Dags för OS-premiär mellan Sverige och italien. Följ matchen här!
Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Damkronorna har redan spelat klart sitt gruppspel, och nu kliver Sverige in även i herrturneringen. Det är första gången sedan OS i Sotji 2014 som NHL-spelare tillåts i mästerskapet.

I Sveriges grupp spelar kvällens motståndare Italien, samt Finland och Slovakien. Gruppsegraren och den bästa tvåan från de tre OS-grupperna går direkt till kvartsfinal, medan övriga lag får spela åttondelsfinal.

Premiären drar igång 21:10 och vi drar igång vår liverapportering från Tre Kronor-Italien när laguppställningarna släpps vid 20-tiden.

Tre Kronor – Italien
Milano
Not Started
Sverige
Italien
TEAM
1
2
3
Sverige
Italien
1:32:36 PM
Konrad Grönlund
Här är duon som petas mot Italien

Två spelare får inte delta i kvällens premiärmatch av OS – utan väljs bort.

Här kan du läsa mer om det!

Duon petas i premiären mot Italien: ”Det är konkurrens”
hockeysverige.se
Sam Hallam meddelar sitt beslut inför OS-premiären
1:31:14 PM
Konrad Grönlund
William Nylander spelar OS-premiären

21.10 smäller det.

Tre Kronor ställs mot Italien i OS-premiären.

På förmiddagen rullades bilder ut som innebär lättnad för laget.

Nylander var på is och tränade i den första powerplayformationen.

Läs mer nedan!

Beskedet: William Nylander på is inför OS-premiären
hockeysverige.se
Glädjebesked för Tre Kronor.
9:27:04 AM
Måns Karlsson
Dags för OS-premiär!

Äntligen är dagen här! Tolv år efter OS-finalförlusten mot Kanada får Tre Kronor äntligen mönstra bästa tänkbara lag i ett olympiskt spel.

I premiären väntar värdnationen Italien, och hockeysverige.se’s Robin Olausson liverapporterar från den stekheta OS-premiären.

Häng med här, från det att laguppställningarna släpps vid 20-tiden.

Vi ses då!

Bildbyrån
Den här artikeln handlar om:

