LIVE: Följ Tre Kronor-Italien här

Äntligen är det dags! Tolv år efter OS-finalförlusten mot Kanada får Tre Kronor äntligen mönstra bästa tänkbara lag i ett olympiskt spel. Här liverapporterar vi premiären i OS 2026, mellan Sverige och Italien.

Dags för OS-premiär mellan Sverige och italien. Följ matchen här!

Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Damkronorna har redan spelat klart sitt gruppspel, och nu kliver Sverige in även i herrturneringen. Det är första gången sedan OS i Sotji 2014 som NHL-spelare tillåts i mästerskapet.

I Sveriges grupp spelar kvällens motståndare Italien, samt Finland och Slovakien. Gruppsegraren och den bästa tvåan från de tre OS-grupperna går direkt till kvartsfinal, medan övriga lag får spela åttondelsfinal.

Premiären drar igång 21:10 och vi drar igång vår liverapportering från Tre Kronor-Italien när laguppställningarna släpps vid 20-tiden.