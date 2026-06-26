Samuel Erssons rättigheter har trejdats till Ottawa Senators. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Får vi se ett helsvenskt målvaktspar i Ottawa Senators kommande säsong?

Ja, chanserna för det ökade i alla fall markant på fredagen. Med bara timmar kvar till NHL-draften meddelar Senators att de har värvat rättigheterna till Samuel Ersson från Toronto Maple Leafs i utbyte för ett draftval i femte rundan 2027. Den tidigare Brynäsmålvakten saknar kontrakt, men sajnar Ottawa honom blir han backup till Linus Ullmark i den kanadensiske huvudstaden kommande säsong,

Beskedet kommer bara veckor efter att Leafs förvärvat rättigheterna till Ersson i samma trejd som de värvade Emil Andrae från Philadelphia Flyers i en affär som såg backen Simon Benoit och målvakten Joseph Woll gå i motsatt riktning.

Samuel Ersson kan bli Linus Ullmarks backup i Ottawa

Leafs förväntades inte ge Samuel Ersson något kontrakt eftersom man redan har flera andra målvakter i pipelinen. Inte minst Dennis Hildeby som förväntas kliva in som andrekeeper bakom Anthony Stolarz kommande säsong.

I Ottawas organisation finns nu tre svenska målvakter. Under förra säsongen sajnade klubben även Kevin Reidler till ett rookieavtal efter två collegesäsonger. Utöver det har kontrakten på de övriga målvakterna som aspirerar på spel i NHL – James Reimer, Mads Søgaard och Leevi Meriläinen – löpt ut.

Mycket talar därför för att den 26-årige Ersson blir Ullmarks sparringpartner nästa säsong.

Den i Falun uppvuxne Ersson kommer från en tung NHL-säsong med Flyers. Han förlorade starterjobbet i Flyers till tjecken Dan Vládar och avslutade säsongen med en räddningsprocent på 87,0.

Under NHL-karriären har han spelat 143 matcher för Flyers med en räddningsprocent på 88,4.