Emil Andrae och Samuel Ersson trejdas båda till Toronto.

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Efter att Carolina Hurricanes blivit korade till Stanley Cup-mästare i NHL öppnade också trejdmarknaden upp sig inför den kommande säsongen 2026/27.

Toronto Maple Leafs och deras nya klubbledning med Mats Sundin i spetsen väljer då att agera direkt. Redan under tisdagskvällen har Toronto genomfört sin första trejd med John Chayka som general manager – och storklubben trejdar då till sig två svenskar.

Toronto väljer att släppa VM-målvakten Joseph Woll och backen Simon Benoit till Philadelphia Flyers. I utbyte för Leafs ett tredjerundeval i årets draft samt svenskarna Samuel Ersson och Emil Andrae. Både Ersson och Andrae byter alltså Philadelphia mot Toronto inför den kommande säsongen.

Samuel Ersson och Emil Andrae blir båda restricted free agents under sommaren och kommer att behöva nya kontrakt ifall de ska kunna spela för Toronto Maple Leafs nästa säsong.

Ersson och Andrae följer varandra till Toronto

Ersson flyttade till Philadelphia Flyers organisation 2021 efter att ha spelat i Brynäs . Han slog sig sedan in i NHL året därpå och han var sedan förstemålvakt för Flyers mellan 2023 och 2025. Ersson spelade då även Hockey-VM med Tre Kronor två år i rad samt blev uttagen till 4 Nations Face-Off förra året. Den gångna säsongen var däremot tuff för Ersson som blev utkonkurrerad av Dan Vladar och hade svaga 87,0 i räddningsprocent. Nu hoppas Toronto att 26-åringen kan studsa tillbaka efter att ha spelat 143 matcher för Flyers.

Andrae anslöt till Philadelphia Flyers 2023 efter att ha tillbringat flera år i HV71 . Han fick NHL-debutera direkt under sin första säsong men studsade sedan en hel del mellan NHL och AHL under ett par år. Först den här säsongen tog Andrae en ordinarie plats i Flyers uppställning och han stod för 13 poäng på 61 matcher. Hans +15 var också näst bäst i laget. Det blev 107 NHL-matcher för Andrae i Philadelphia innan flyttlasset nu går vidare till Toronto.

Joseph Woll, som nu trejdas till Philadelphia Flyers, sågs ett tag som lite av en frälsare i Toronto. Han hade dock sedan haft problem med skador och inte riktigt lyckats nå de höjder som klubben hoppats. Därför offras Woll nu efter att ha spelat 117 NHL-matcher i klubben.

Simon Benoit kom till Toronto från Anaheim Ducks 2023. Den defensivt präglade backen har sedan gjort tre säsonger i Leafs där han utpräglat sig med sitt hårdföra spel. Totalt har han spelat 352 NHL-matcher och fortsätter nu sin karriär i Philadelphia.

Source: Samuel Ersson @ Elite Prospects