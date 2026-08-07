Har spelat 47 NHL-matcher – skriver kontrakt värt över 300 miljoner

Ville Koivunen skriver på för åtta år i Pittsburgh Penguins.

Foto: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

Ville Koivunen drar till sig rubriker i hockeyvärlden. Detta sedan Pittsburgh Penguins chockat alla med kontraktet som de har erbjudit till finländaren.

Den 23-årige forwarden gjorde NHL-debut för Pittsburgh Penguins under säsongen 2024/25. Förra säsongen varvade han mellan spel i NHL och AHL där han öst in poäng i AHL men haft det svårare att producera i NHL. Under två säsonger i Pittsburgh Penguins organisation har han gjort 14 poäng på 47 matcher i NHL samt 110 poäng på 116 matcher i AHL.

Trots att Koivunen bara gjort två mål (!) på sina 47 matcher i NHL kommer finländaren nu att casha in rejält. Pittsburgh Penguins meddelar nämligen att de har enats om ett åttaårskontrakt med en lön på fyra miljoner dollar (cirka 38 miljoner kronor) per säsong. Ville Koivunen kommer alltså att tjäna 32 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 304 miljoner kronor, i sitt nya avtal.

– Det var många faktorer som gjorde att vi valde den här vägen. Den största faktorn är att vi ser hur marknaden har utvecklats, speciellt under sommaren, och vi försöker sätta den bästa planen för Penguins framtid. Vi ser det här kontraktet som att vi bettar på Ville och hans potential. Vi ser det inte som att vi betalar för potential utan vi betalar för vad vi tror att han kommer att producera i framtiden, säger Pittsburghs general manager Kyle Dubas till nhl.com .

Ville Koivunen förlänger med Pittsburgh Penguins till 2034

Enligt Kyle Dubas vägde klubben också in Koivunens insats i Calder Cup-slutspelet i våras där han var med och hjälpte Wilkes-Barre/Scranton Penguins till konferensfinal innan förlusten mot blivande mästarna Toronto Marlies. Däremot menar Dubas att Koivunen inte är garanterad en NHL-plats trots sitt nya kontrakt utan finländaren kommer att få bevisa att han ska ta en ordinarie tröja till säsongsstart i höst.

Ville Koivunen kom fram genom Kärpäts ungdomsverksamhet i Finland där han öste in poäng i juniorligorna. Han var sedan en av Finlands bästa spelare i U18-VM 2021 och draftades av Carolina Hurricanes i andra rundan 2021. Koivunen stod sedan för flera starka säsonger i Liiga, och spelade två JVM , för Finland, innan han tog steget över till Nordamerika.

2024 skickades Ville Koivunen till Pittsburgh Penguins som en del av Jake Guentzel-trejden och där har han sedan imponerat stort i AHL och nu belönas han alltså med ett kontrakt som gäller till 2034.