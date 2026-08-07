Bryter med HV71 – lägger av: "Ber verkligen om ursäkt"

Noah Philp kommer inte att spela i HV71.

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Inför den kommande säsongen presenterade HV71 värvningen av NHL -meriterade centern Noah Philp som förväntades kliva in och bli en ledande spelare för SHL -klubben.

Men nu står det klart att Philp inte kommer till spel för HV alls.

Under fredagen bekräftar klubben via sin hemsida att parterna har brutit kontraktet sedan Noah Philp valt att avsluta sin hockeykarriär.

– Jag ber verkligen om ursäkt till HV71 och samtliga involverade kring tajmingen av mitt beslut, men jag har dock beslutat mig för att sluta spela hockey. Min motivation för hockeyn är inte där fullt ut och jag vill hellre vara helt ärlig än att inte vara fullt investerad i att spela. Jag tror att det här är bäst för alla, säger Philp på HV:s hemsida.

HV71 tvingas jaga ersättare till Noah Philp

För HV71 kommer beskedet som ett tungt slag.

– Vi har haft en bra dialog med Noah under sommaren om flytten till Sverige, så därför kom detta som en överraskning för oss tidigare i veckan. Noah ringde mig och berättade då att han inte kommer att fortsätta med hockeyn. Därmed bryts också kontraktet, säger sportchefen Johan Hult.

Med bara en och en halv månad kvar till SHL:s premiär tvingas HV71 nu ge sig ut på marknaden i jakt efter en ny center.

– För vår del behöver vi nu se framåt och arbetet påbörjades tidigare i veckan och jag är ändå positiv till att vi kommer hitta en bra lösning, säger Johan Hult.

Detta är inte första gången som Noah Philp plötsligt väljer att sätta paus på hockeykarriären. När Philp spelade i Edmonton Oilers organisation försvann han helt från hockeyn 2023 och spelade inte alls under säsongen 2023/24. Efter en timeout som vara i över ett år gjorde Philp sedan comeback och imponerade i AHL vilket ledde till att han fick göra NHL-debut i Edmonton säsongen 2024/25.

Förra säsongen fick Noah Philp sedan också inleda i NHL och stod för 2+1 på 15 matcher för Edmonton i höstas. Han placerades därefter på waivers och plockades upp av Carolina Hurricanes där Philp spelade två NHL-matcher innan han blev nedskickad till AHL. Där gjorde Philp 17 poäng på 29 matcher under slutet av grundserien samt 14 poäng på 21 slutspelsmatcher där Chicago Wolves förlorade Calder Cup-finalen mot Toronto Marlies.

Totalt spelade Philp 32 NHL-matcher och 159 matcher i AHL under sin karriär. Han kommer alltså inte att addera spel i SHL till den listan utan avslutar sin karriär inför flytten till HV71.