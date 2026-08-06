Svenska mästarna värvar NHL-meriterad forward

Hudson Fasching byter Nordamerika mot SHL för spel med Skellefteå AIK. Foto: John Jones-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Den 31-årige forwarden ansluter närmast från Cleveland Monsters i AHL, där han svarade för 18 poäng (7+11) på 65 matcher under den gångna säsongen. Totalt har amerikanen spelat 185 NHL-matcher för Buffalo Sabres, Arizona Coyotes och New York Islanders .

– Jag är väldigt taggad på att ansluta till laget i Skellefteå. Jag har hört mycket bra saker om både truppen och föreningen, och ser verkligen fram emot att komma igång, säger Fasching i ett pressmeddelande .

Den högerfattade forwarden, som kan användas både som höger- och vänsterforward, inledde sin professionella karriär efter flera framgångsrika säsonger på University of Minnesota i NCAA. Han har dessutom representerat USA på både junior- och seniorlandslagsnivå.

Hudson Fasching klar för Skellefteå AIK

Flytten till Skellefteå blir Faschings första sejour i europeisk hockey.

– Jag och min familj ser verkligen fram emot att komma till Sverige och Skellefteå. Det känns som ett spännande nästa steg för oss, både på och utanför isen, säger han.

Skellefteås general manager Erik Forssell ser en rutinerad och mångsidig förstärkning.

"Ett bra tillskott i ambitionen att tävla om SM-guld"

– Hudson är en duktig spelare med stor erfarenhet från hockeylivet i Nordamerika som nu ska göra sin första säsong i Europa. I Nordamerika har han provat på många olika roller i sina lag vilket gör honom mångsidig här. Vi tror att han blir ett bra tillskott i ambitionen att tävla om SM-guld till våren igen.

Fasching ser samtidigt fram emot att komma igång med sin nya klubb.

– Jag ser fram emot att träffa laget, lära känna mina nya lagkamrater och vara med och dra igång säsongen. Förhoppningsvis kan jag bidra med erfarenhet, hårt arbete och att tillsammans med laget sikta mot ett nytt guld.

Kontraktet är skrivet över säsongen 2026/27.