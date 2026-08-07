Victor Stjernborg tecknar ett nytt avtal med Skellefteå.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Skellefteå säkrar upp en av sina guldhjältar från i våras.

Victor Stjernborg hade redan kontrakt med klubben över den kommande säsongen, men redan nu är parterna överens om en förlängning. På sin hemsida bekräftar klubben att Stjernborg förlänger sitt avtal och blir kvar i Skellefteå till 2029.

– Det känns väldigt bra att förlänga. Det var ett enkelt beslut från min sida. Skellefteå AIK är en fantastisk förening och Skellefteå är en bra stad att bo i. Här får man möjlighet att utvecklas som spelare samtidigt som man spelar i ett lag som har ambitionen att vinna varje år, säger Victor Stjernborg.

Victor Stjernborg blev guldhjälte för Skellefteå

Förra året värvades Victor Stjernborg till Skellefteå efter att ha tillbringat sju år i Växjö Lakers . Centern stod därefter för 5+7 för tolv poäng på 42 matcher i grundserien. I slutspelet klev sedan Stjernborg fram som en av de stora hjältarna.

Framför allt i finalserien mot Rögle stod Stjernborg för flera avgörande insatser där han sköt fem mål när Skellefteå vann med 4-1 i matcher för att bli svenska mästare. Stjernborg gjorde alltså fem mål på 42 matcher i grundserien men i finalen gjorde han fem mål på fem matcher när Skellefteå vann guldet. Han hade även +13 i slutspelet vilket var tredje bäst av alla spelare. Endast Pontus Johansson och Andreas Johnson var bättre med +14.

– Det var en helt magisk säsong som avslutades på bästa sätt med ett SM-guld. Jag och min sambo har trivts jättebra sedan vi flyttade hit och vi fick ett väldigt varmt välkomnande av både föreningen och människorna runt omkring, säger Stjernborg.

Victor Stjernborg har Malmö Redhawks som moderklubb men flyttade sedan till Växjö Lakers som ung där han slog sig in i SHL innan flytten till Skellefteå förra året. Stjernborg har spelat två JVM för Sverige och var Juniorkronornas lagkapten vid mästerskapet 2023. I NHL-draften 2021 valdes Stjernborg i fjärde rundan av Chicago Blackhawks men klubbens rättigheter för centern har sedan dess löpt ut.

I sin unga karriär har Victor Stjernborg redan vunnit tre SM-guld. Han blev svensk mästare med Växjö både 2021 och 2023 innan guldet med Skellefteå 2026. Totalt har han noterats för 53 poäng på 212 SHL-matcher.

– Det känns väldigt bra att ha gjort klart med Victor. Han har trots sin unga ålder redan skaffat sig mycket erfarenheter och är en van vinnare som alltid sätter laget först. Han är en duktig skridskoåkare som hanterar spelet bra över hela banan, och han tog stora kliv under förra säsongen. Det ska bli spännande att se honom fortsätta utvecklas här i flera år framåt, säger Skellefteås GM Erik Forssell.