Samuel Ersson väntas inte blir kvar i Toronto Maple Leafs. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Toronto Maple Leafs värvade inte mindre än två svenska spelare igår.

I en trejd med Philadelphia Flyers fick man in målvakten Samuel Ersson och backen Emil Andrae samt ett val i tredje rundan av nästa veckas NHL-draft . Detta i utbyte för målvakten Joseph Woll och backen Simon Benoit.

Nu är dock frågan om Ersson verkligen blir kvar i Toronto.

Den VM-meriterade keepern sitter på utgående kontrakt och rapporter från initierade reportrar i Nordamerika gör gällande att Leafs kommer att släppa ifrån sig svensken. Detta genom att inte erbjuda honom ett kvalificerande anbud.

– Jag förväntar mig inte att han blir kvalificerad, jag blir väldigt överraskad om han blir kvar där, säger The Fourth Periods David Pagnotta i podcasten The Sheet med Jeff Marek.

Dennis Hildeby går före Samuel Ersson

Anledningen är att Toronto redan har en rad målvakter att förlita sig på.

Nästa säsong förväntas nämligen Dennis Hildeby ta plats i NHL-truppen intill veteranen Anthony Stolarz. Den tidigare Färjestadsspelaren kan inte längre skickas ned till AHL utan att passera waivers, vilket gör att Leafs riskerar att förlora honom utan kompensation om så blir fallet.

Dessutom har klubben ryssen Artur Achtjamov i pipelinen. 24-åringen har varit sensationellt bra för farmarlaget Toronto Marlies i det pågående Calder Cup-slutspelet i AHL. Han höll nollan i den tredje finalmatchen mot Chicago Wolves i natt och är en de främsta orsakerna till att Marlies bara är en seger från att bli mästare.

– Genom att skicka iväg Woll och Benoit sparar Leafs runt fem miljoner dollar under lönetaket. Det är pengar de vill spendera på annat håll, säger Pagnotta.

Kan blir free agent 1 juli

Om Samuel Ersson inte får ett kvalificerande anbud blir han unrestricted free agent den 1 juli och kliver upp på öppna marknaden. Svensken har en tung NHL-säsong bakom sig. Han förlorade starterjobbet i Flyers till tjecken Dan Vládar och avslutade säsongen med en räddningsprocent på 87,0.

När det gäller Emil Andrae, som också behöver nytt kontrakt, är det mer troligt att Toronto väljer att behålla honom. David Pagnotta säger att Leafs har letat efter mer spelskickliga, offensivt lagda backar och att Andrae passar in i rollen.

– Han är kanske inte prototypen för en offensiv back, men han för pucken framåt, ur försvarszonen och bort från de farliga områden. Han är den typen av back de vill ha in i sitt lag.

Emil Andrae inledde den gångna säsongen i AHL med Lehigh Valley Phantoms, men lyckades spela till sig en ordinarie tröja i Flyers efter hand. Han avslutade säsongen med 13 poäng (2+11) på 61 matcher. I slutspelet gjorde han sedan fyra matcher med Flyers innan en fraktur på handleden satte stopp för mer spel.