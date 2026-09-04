Marcus Nordmark ska spela i OHL den kommande säsongen.

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I somras valdes Marcus Nordmark av Anaheim Ducks i NHL-draftens första rundan. Ducks tingade Nordmark med det 28:e valet och skrev sedan också ett NHL-kontrakt med talangen. Förra månaden stod det också klart att Marcus Nordmark lämnade Djurgården . Detta då Anaheim valde att plocka över 18-åringen till Nordamerika.

– Anaheims bedömning är att han kan få en utveckling på en bättre plats. De tycker att det är för hög konkurrens i Djurgården på forwardssidan, sade DIF-sportchefen Marcus Due-Boje då.

Marcus Nordmark klar för London Knights i OHL

Nu är det också klart var Marcus Nordmark kommer att spela under säsongen 2026/27.

I CHL:s importdraft 2025 valdes Marcus Nordmark i tredje rundan av London Knights. OHL -klubben äger således Nordmarks rättigheter vid spel i den kanadensiska juniorligan. Nu står det också klart att Anaheim omplacerar Nordamark till London Knights och svensken har skrivit på ett avtal med Knights inför den kommande säsongen.

– Vi är väldigt glada att addera en spelare av Marcus kaliber till vårt lag. Han är en offensivt begåvad spelare som både har bra storlek samt spelar på rätt sätt. Varje gång man kan värva en spelare som valts i förstarundan av NHL-draften är det en bra möjlighet för oss, säger general managern Mark Hunter.

Under torsdagen trejdade London Knights iväg svenske backen Linus Funck, med ett förflutet i Luleå , för att öppna upp en plats i truppen. Den lediga platsen fylls nu alltså av Marcus Nordmark som kliver in i OHL-klubben till hösten.

Har vunnit guld med Djurgården och Småkronorna

Marcus Nordmark har haft en väldigt framgångsrik juniorkarriär i Sverige. Han vann guld i TV-pucken med Stockholm Nord 2023 och har sedan vunnit både J18 -guld 2025 samt dubbla JSM-guld 2025 och 2026 med Djurgårdens juniorer. Den gångna säsongen gjorde Nordmark hela 38 poäng på 25 matcher i U20 Nationell och följde upp det med 23 poäng på elva matcher i slutspelet. Under säsongen fick Nordmark även spela i åtta SHL -matcher och noterades för 0+1 för DIF.

Nordmark var också en framträdande spelare för Småkronorna i fjol där han först vann både skytteligan och poängligan i Hlinka Gretzky Cup förra året och i våras var han med och vann guld i U18-VM . Täby-killen, som är född 2008, är också högaktuell för spel i JVM till vintern.