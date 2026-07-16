NHL

DIF-löftet skriver på sitt första NHL-kontrakt

Publicerad 16 juli 2026 08:53
Simon Eld
Simon Eld
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Marcus Nordmark gör som sin parhäst från Täby, Viggo Björck. Det 18-årige DIF-löftet har nämligen skrivit på sitt första NHL-kontrakt - men i Anaheim Ducks.

Marcus Nordmark har skrivit på sitt första NHL-kontrakt. Foto: Bildbyrån (montage).
Marcus Nordmark har skrivit på sitt första NHL-kontrakt. Foto: Bildbyrån (montage).

NHL-kontraktet fortsätter att rasa in för de svenska talangerna som valdes i första rundan av årets NHL-draften. Så också för Djurgårdens IF Hockey Marcus Nordmark, vald av Anaheim Ducks som 28:e spelare totalt. 

NHL-laget från Kalifornien gick ut med nyheten under onsdagen, som innefattar ett treårigt rookie-avtal. 

Det hela kommer efter en händelserik säsong där Nordmark först gjorde flest mål och poäng i Hlinka Gretzky Cup, och sedan säkrade sitt andra raka SM-guld med Djurgårdens U20. Däremellan hann den Täby-fostrade forwarden med åtta framträdanden i SHL, och innan säsongen var slut hade han också spelat Småkronorna till ett guld i U18-VM. 

"Ska tävla som alla andra om platser i truppen."

Innan sommaren skrev Marcus Nordmark på ett tvåårigt junioravtal med Djurgården. Då med tanken att etablera sig i SHL på allvar under 2026/27.

– Hans resa har bara börjat och planen är att han ska tävla som alla andra om platser i truppen. Det ska bli oerhört intressant och följa honom kommande säsongen och framåt, sa då sportchef Marcus Due-Boje.

Pappa Robert Nordmark valdes av St. Louis Blues i tredje rundan av draften 1987. Därefter nådde han 243 framträdanden i NHL. 

Source: Marcus Nordmark @ Elite Prospects

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