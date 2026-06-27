Marcus Nordmark och Leo Carlsson kan bli lagkamrater i framtiden.

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BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

I slutet av den första rundan valde Anaheim Ducks att satsa på Marcus Nordmark. Den så skickliga djurgårdstalangen fick vänta en liten stund innan han blev vald som spelare nummer 28. Med det var han även den sjunde svenska spelaren att draftas under fredagen.

Han var också den andra spelaren med Täby som moderklubb att gå i draften.

Nordmark och Viggo Björck har följts åt genom alla år. Nu har de båda också gått i första rundan av NHL-draften.

– Det är jätteroligt. Vi som kommer från Täby, en liten klubb, lyckas få två talanger i första rundan. Det visar att Täby gör något riktigt bra så det är kul. Vi har spelat med varandra ganska länge nu så det är roligt, säger talangen.

Vad tänker du nu när det blev Anaheim?

– Riktigt kul, enormt stort så klart.

Kan bli lagkamrat med Leo Carlsson

I Anaheim är det Leo Carlsson som är den stora stjärnan. Svensken slog igenom med dunder och brak den här säsongen. Nu kan han i framtiden få sällskap av Marcus Nordmark, som en dag hoppas ta steget över till Nordamerika och slå sig in i NHL.

Med den offensiva skickligheten som Nordmark besitter är det också ett potentiellt svenskt radarpar i framtiden.

– Jag hoppas man får chansen att spela med honom någon dag.

Nu väntar en resa till Kalifornien för development camp. Där kommer en tidigare lagkamrat i form av Eric Nilson att vara på plats.

– Jag vet inte så mycket om det men jag har hört att det är varmt. Så det ska bli kul, säger Nordmark inför resan dit.