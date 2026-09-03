JVM-aktuelle Linus Funck byter klubb i OHL.

Foto: Bildbyrån (montage).

Inför NHL-draften 2025 var egentligen planen att Linus Funck skulle stanna för att slå sig in i A-laget i Luleå Hockey. Men Colorado Avalanche hade andra tankar för sitt fjärderundeval och låg därmed bakom en flytt till London Knights och OHL.

Nu, redan efter ett år i Nordamerika, får den storvuxne backen flytta på sig igen.

Luleå-produkten trejdas nämligen inom OHL , under torsdagen. Flytten går till Oshawa Generals som förra året hade en annan NHL-draftad backjätte i laget i form av Haoxi Wang. Ett löfte som därifrån tagit sig vidare till Boston University.

För den nu 19-årige Funck innebär det en ny miljö under en viktig säsong där han inte minst är på jakt efter en plats i vinterns Junior-VM-trupp. Något han tog steg mot under World Junior Summer Showcase. En turnering som brukar vara en fingervisning för hur Juniorkronorna ställer upp när det stora mästerskapet kommer.

– Han är skicklig på att få undan pucken från farliga ytor, men har aldrig varit känd som någon stor målskytt. Men oj, vilka två kanonskott han bjöd på i dag. En mycket stark insats av en spelare som borde ha goda möjligheter att ta en plats i den slutliga JVM-truppen, skrev juniorexperten Steven Ellis i slutet av juli .