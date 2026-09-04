Karl Sterner har bytt Södertälje mot Almtuna inför säsongen.

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”Det har varit snabba ryck. Det blev klart med allting i tisdags kväll och sedan var det bara att åka hit och spela match direkt”

Orden kommer från Karl Sterner som nyligen bytte klubb i HockeyAllsvenskan med bara veckor kvar till säsongsstarten. Efter att ha spelat i Södertälje förra säsongen åkte Sterner cirka tio mil uppåt till Uppsala för spel i Almtuna .

Efter att värvningen blivit officiell sent under tisdagskvällen gjorde 20-åringen sedan sin debut för Almtuna direkt under onsdagen i en träningsmatch mot Västerås .

– Det är klart att det var lite speciellt men jag tycker att det gick bra ändå. Det kändes bättre och bättre för varje period som gick. Det kändes jättebra, säger Sterner till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag fick ju lite instruktioner om "playbooken" och allt sådant, sedan är det är klart att man inte kommer ihåg allting direkt. Det blir att man spelar på ryggmärg liksom så det blev väl inte exakt rätt i alla situationer, säger han med ett skratt.

Karl Sterner slog till direkt i debuten för Almtuna i 3-0-vinsten mot Västerås.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

Karl Sterner presenterade sig också direkt i nya klubben. Han blev nämligen målskytt 25 minuter in i sin debutmatch i Almtuna-tröjan.

– Det är klart att det är jätteskönt att få göra mål redan i första matchen. Man kommer in i det snabbt och det hjälper att få en bra känsla och ger också en boost för självförtroendet.

Därför bröt Karl Sterner kontraktet med Södertälje

Karl Sterner har Grästorps IK som moderklubb men spelade i Frölunda som junior. Förra året tog han sedan klivet ut i seniorhockeyn och skrev på ett tvåårskontrakt med allsvenska Södertälje. Det blev dock endast en säsong i SSK för forwarden innan parterna tidigare i veckan kom överens om att bryta kontraktet och gå skilda vägar.

Nu förklarar Sterner beslutet att bryta sitt avtal med Södertälje.

– Jag fick ju inte spela så mycket där under slutet av säsongen och jag har inte heller fått spela mycket här under försäsongen. Då kände jag att det var bäst att försöka få speltid någon annanstans.

– Jag är så pass ung och känner att jag måste få spela för att kunna etablera mig på den här nivån. Almtuna är ett jättebra ställe att vara på och det är en klubb där många andra spelare har utvecklats positivt, vilket lockade mig.

Det blev en säsong med två ansikten för Karl Sterner i SSK-tröjan.

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Redan i juli kom de första uppgifterna om att Karl Sterner var på väg bort från Södertälje och efter drygt en månad blev det också officiellt att han lämnade klubben.

– Det har varit på tal sedan starten på försäsongen här. Vi har försökt leta runt och kolla vad som passar mig bäst här och nu. Det har hållit på ett tag och när Almtuna dök upp kändes det rätt. Det känns perfekt för mig och min karriär.

Tuffa säsongen: ”Då blev det som det blev”

Fjolåret var Sterners första säsong på seniornivå. Han inledde då med att göra Södertäljes enda mål i premiären, som slutade i en 1-4-förlust, mot BIK Karlskoga och noterades även för en assist i SSK:s första vinst för säsongen mot Troja-Ljungby. Sterner var ordinarie i Södertälje under hösten och fick en pigg start där han inledde med fem poäng på de sju första matcherna.

Efter de första månaderna av säsongen fick dock Sterner mindre och mindre istid. Det ledde till att han tappade sin plats i laget helt efter nyår. Karl Sterner landade till slut in på tio poäng på 37 matcher i Södertälje där han endast snittade 7:39 minuters istid per match. Han matchades även i Södertäljes juniorlag där han gjorde hela 17 poäng på tolv matcher.

– Det kändes jättebra i början av säsongen. Jag fick spela rätt så mycket och gjorde också lite poäng. Samtidigt gick inte laget så bra som vi ville och sedan var det andra som fick spela i stället för att försöka göra så att vi kom uppåt i tabellen igen. Då blev det som det blev. Så det var en bra start, men sämre i mitten och i slutet för mig.

Karl Sterner under utlåningen till Nybro i våras.

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Vad sade tränarna, fick du någon förklaring kring varför du inte fick spela lika mycket under andra halvan av säsongen?

– Jag fick kanske en förklaring men inte direkt ett rakt svar så. Det var väl mest att vi inte spelade bra som lag och de behövde få igång vissa spelare som skulle leverera och då fick de spela mer i stället.

I februari blev Karl Sterner sedan utlånad till Nybro Vikings . Där avslutade han säsongen med 1+0 på nio matcher.

– Jag tyckte att det gick bra ändå. Nybro är också ett jättebra ställe att spela på och jag försökte bara komma in i gruppen och göra det så bra som jag kunde.

Så ska han etablera sig i HockeyAllsvenskan

Även om säsongen såklart inte blev som du tänkt dig, känner du ändå att du kan ta med dig mycket lärdomar från första säsongen på seniornivå?

– Absolut, man har lärt sig otroligt mycket under det här året. Nu vet man mer om vad man ska göra och vad krävs för att spela på den här nivån. Det ska jag försöka göra i år och förhoppningsvis också kunna ta en större roll och få en bra plats i laget.

Är det något speciellt du tänker på som krävs för att lyckas i allsvenskan?

– Det handlar väl lite om att ta bra beslut hela tiden och vara snabb till pucken. Den stora skillnaden är att man måste vara snabb i tanken och kunna läsa vad som ska hända. Det är väl att ligga steget före helt enkelt.

Karl Sterner: Därför föll valet på Almtuna

Karl Sterner var på väg bort från Södertälje under en tid innan flytten blev officiell. Det fanns då ett par lag som var aktuella för Sterner i sökandet efter en ny klubb, och bland annat nämndes Mora som ett alternativ innan det blev klart med Almtuna.

Varför valde du just Almtuna?

– Det var lite som jag sade i början att det är många spelare som har utvecklats mycket här. Det är flera spelare som har tagit kliv och kunnat gå vidare till exempelvis SHL via Almtuna. Jag kände att det är en bra möjlighet att kunna få en bra roll, spela mycket och ta ansvar. Det är bara en bra klubb helt enkelt.

20-åringen har också ett tydligt mål med säsongen 2026/27.

– Jag hoppas kunna utvecklas som spelare och göra det så bra som möjligt. Då måste jag få spela och kunna ta lite eget ansvar för att etablera mig och visa att jag kan leverera på den här nivån.

Som junior gjorde Karl Sterner flera landskamper, och spelade bland annat U18-VM.

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Som junior i Frölunda spelade Karl Sterner mestadels som center. Under tiden i Södertälje gick han dock ofta som ytterforward och fick spela på en kant.

Känner du att du vill komma tillbaka till att spela mer som center nu i Almtuna?

– Vi får se, det är inte riktigt klart än. Jag spelade ju vinge här i första matchen men jag är bekväm som center också. Vi får se lite hur tränarna tänker och vad jag känner, vi har inte riktigt pratat om det än.

– För mig har det inte så stor betydelse. Det är lite olika uppgifter på de positionerna men jag gillar båda två och känner mig bekväm både som center och vinge.

I fjol var Almtuna ett givet slutspelslag och slutade nia i HockeyAllsvenskan, bara tre poäng bakom Nybro som tog en direktplats till kvartsfinal. I år är Uppsala-klubbens mål såklart att återigen spela slutspel.

– Jag är riktigt taggad på att säsongen ska dra igång. Vi har ett bra lag med många unga spelare som vill framåt så det ska bli en riktigt rolig säsong, avslutar Karl Sterner.