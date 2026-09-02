Övergångar

Lämnade Södertälje - där hamnar 20-åringen

Publicerad 02 september 2026 08:11
Martin Jansson
Martin Jansson
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Under gårdagen meddelade Södertälje att Karl Sterner lämnar klubben. Nu är forwarden istället klar för spel i Almtuna.
– Han behöver spela och få ansvar, då tror jag vi kommer få se en mycket fin utveckling här, säger sportchef Jonas Almtorp i ett pressmeddelande.

Karl Sterner har gjort sitt i Södertälje.
Karl Sterner har gjort sitt i Södertälje.
Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Karl Sterner klar för spel i Almtuna IS kommande säsong. 20-åringen hade kontrakt med Södertälje SK men under gårdagen valde parterna att gå skilda vägar. Istället är han nu klar för en ny klubb.

Under gårdagskvällen kunde Uppsalaklubben nämligen presentera den tidigare U18-VM-forwarden som ett nyförvärv.

– Sterner är en ung och lovande spelare. Han har spelat i juniorlandslaget och gick hockeygymnasium i Frölunda. Stor och stark, bra skott och fin skridskoåkning. Han kan spela både ytter och center, säger Jonas Almtorp.

Karl Sterner gjorde elva poäng i Södertälje förra säsongen och var även utlånad till Nybro en sväng. Nu återstår det att se om han kan ta nästa steg i Almtuna där han också väntas få en större roll. Klubben har haft den här värvningsprofilen under de senaste åren och skickat en mängd spelare vidare till SHL och andra hockeyallsvenska klubbar. Nu har de enats med löftet om ett tvåårskontrakt.

Under junioråren blev det totalt 66 landskamper med ett U18-VM som höjdpunkt.

Source: Karl Sterner @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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