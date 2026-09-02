Karl Sterner har gjort sitt i Södertälje.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Karl Sterner klar för spel i Almtuna IS kommande säsong. 20-åringen hade kontrakt med Södertälje SK men under gårdagen valde parterna att gå skilda vägar. Istället är han nu klar för en ny klubb.

Under gårdagskvällen kunde Uppsalaklubben nämligen presentera den tidigare U18-VM-forwarden som ett nyförvärv.

– Sterner är en ung och lovande spelare. Han har spelat i juniorlandslaget och gick hockeygymnasium i Frölunda. Stor och stark, bra skott och fin skridskoåkning. Han kan spela både ytter och center, säger Jonas Almtorp.

Karl Sterner gjorde elva poäng i Södertälje förra säsongen och var även utlånad till Nybro en sväng. Nu återstår det att se om han kan ta nästa steg i Almtuna där han också väntas få en större roll. Klubben har haft den här värvningsprofilen under de senaste åren och skickat en mängd spelare vidare till SHL och andra hockeyallsvenska klubbar. Nu har de enats med löftet om ett tvåårskontrakt.

Under junioråren blev det totalt 66 landskamper med ett U18-VM som höjdpunkt.