Uppgifter: Bryter kontraktet - nära konkurrenten

Karl Sterner ser ut att byta SSK mot Mora.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

När Andreas Johansson klev in som huvudtränare i Södertälje SK var Karl Sterner en av spelarna som snabbt blev klar för det nya projektet. Men ju längre säsongen led desto mindre speltid fick den då JVM-aktuelle forwarden.

Nu, efter en säsongsavslutning med lån till Nybro, kommer Expressen med uppgifter om ett uppbrott.

Kvällstidningen skriver att den tidigare Frölunda-junioren ser ut att bryta sitt kontrakt i förtid. Detta för att få mer speltid i ett annat allsvenskt lag. Den väntade adressen är Mora IK och SSK ska ha gett tummen upp då de inte vill ställa sig i vägen för 20-åringen.

Övergången är inte helt klar, men parterna diskuterar en lösning kring Sterner.

Talangen, från Grästorps IK, hann göra tre mål och sju assist för Södertälje under den Hockeyallsvenskan säsongen 2025/26.