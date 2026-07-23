Hockeyallsvenskan

Uppgifter: Bryter kontraktet - nära konkurrenten

Publicerad 23 juli 2026 14:30
Simon Eld
Simon Eld
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Karl Sterner lyckades inte riktigt få fäste i Södertälje under 2025/26. Nu uppger Expressen att den 20-årige är på väg att bryta sitt kontrakt för spel i Mora.

Karl Sterner ser ut att byta SSK mot Mora.
Karl Sterner ser ut att byta SSK mot Mora.
Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

När Andreas Johansson klev in som huvudtränare i Södertälje SK var Karl Sterner en av spelarna som snabbt blev klar för det nya projektet. Men ju längre säsongen led desto mindre speltid fick den då JVM-aktuelle forwarden. 

Nu, efter en säsongsavslutning med lån till Nybro, kommer Expressen med uppgifter om ett uppbrott. 

Kvällstidningen skriver att den tidigare Frölunda-junioren ser ut att bryta sitt kontrakt i förtid. Detta för att få mer speltid i ett annat allsvenskt lag. Den väntade adressen är Mora IK och SSK ska ha gett tummen upp då de inte vill ställa sig i vägen för 20-åringen.

Övergången är inte helt klar, men parterna diskuterar en lösning kring Sterner. 

Talangen, från Grästorps IK, hann göra tre mål och sju assist för Södertälje under den Hockeyallsvenskan säsongen 2025/26.

Source: Karl Sterner @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Karl SternerMora IKÖvergångarSödertälje SK