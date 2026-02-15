Karl Sterner har haft svårt att ta en plats i laget i Södertälje senaste tiden. Nu lånas 19-åringen ut till seriekonkurrenten Nybro.

Karl Sterner inför ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Nybro och Södertälje den 30 januari 2026 i Nybro.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Efter en lovande inledning på säsongen har Karl Sterner hamnat utanför laget i Södertälje. Forwarden har enbart fått ett par ströminuter i Hockeyallsvenskan efter årsskiftet. Nu står det också klart att han lånas ut till Nybro i samma serie.

Hittills har det blivit tio poäng på 38 matcher i Hockeyallsvenskan.

I juniorlaget har han istället levererat 17 poäng på tolv matcher. Nu väntas han få en större roll i Nybro som ligger nia i tabellen, enbart tre poäng bakom SSK.

Under junioråren har Karl Sterner varit en flitig landslagsspelare. Han står nämligen noterad för 66 j-landskamper samt ett U18-VM. Inför junior-VM var han med i U20-landslaget en del, men tog inte en plats i den slutgiltiga truppen.

Talangen har fostrats i Frölunda men kom till Södertälje inför den här säsongen. Han gör nu sitt sista juniorår och har kontrakt med Södertälje även över nästa säsong.

