Karl Sterner och Bruno Osmanis låg bakom vinsten för Almtuna.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

I går spelade Västerås hemma mot Mora och förlorade med hela 5-1 . Det blev ingen vidare vila för VIK som direkt spelade en ny match redan i dag, 24 timmar efter förlusten mot Mora. Nu hade Västerås åkt till Enköping för ett möte med Almtuna.

Lagen möttes för tre veckor sedan i en av de första matcherna under årets försäsong och då vann Västerås med 4-1 . Den här gången fick Almtuna dock revansch.

Redan efter fem minuter kunde Uppsala-laget ta ledningen. Det var SHL -lånet Bruno Osmanis, som lånats in från Björklöven , som spräckte nollan i matchen. Anton Ohlsson spelade upp pucken till Osmanis som åkte in i och avlossade ett skott som överraskade Oliver Håkanson för 1-0 till Almtuna.

– Det var en bra passning av Anton via sargen och jag kunde åka in och det blev ju en liten skottfint där. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt men det gick ju bra, säger Osmanis om målet till Sportbladet.

Karl Sterner målskytt direkt i debuten för Almtuna

I andra perioden kunde Almtuna också utöka ledningen i powerplay. I går, tisdag, presenterade klubben värvningen av Karl Sterner från Södertälje och 20-åringen gick rakt in i laguppställningen för att debutera för Almtuna. Han blev då också målskytt direkt i debuten med sin nya klubb. Sterner plockade upp en lös puck och snärtade in 2-0, mindre än 24 timmar efter att han blev klar som en Almtuna-spelare.

– Pucken kom lite turligt in i mitten så det var bara att åka in och stänka dit den, säger Sterner i pausen.

Slutresultatet skrevs sedan till 3-0 för Almtuna efter att Fredrik Schlyter gjort mål i tom kasse med bara 28 sekunder kvar att spela. Stor matchvinnare för Almtuna var nye målvakten Hugo Hävelid som räddade hela 38 skott och höll nollan i vinsten. Västerås å sin sida blev alltså nollade och förlorade för andra matchen i rad.

Lagen har nu mötts två gånger under försäsongen med en vinst för vardera lag. De kommer att ställas mot varandra igen under premiäromgången 18 september.

Almtuna – Västerås 3–0 (1-0,1-0,1-0)

Almtuna: Bruno Osmanis, Karl Sterner.

Västerås: –