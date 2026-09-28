Svarar om DIF-ryktet – och brorsan: "Om han kommer hem så..."

Glenn Gustafsson berättar om nya kontraktet i Örebro – och Djurgårdsryktet.

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Efter att ha jobbat på samma sätt i många år är det nu ett nytt Örebro Hockey som ställer upp i SHL under årets säsong. Niklas Eriksson var verksam i klubben under cirka tio års tid men fick sparken i våras. Han har sedan ersatts av Martin Filander som återvänt till svensk hockey efter åren som tränare i Schweiz.

Under Filanders ledning inledde Örebro med en 7-0-förlust mot Färjestad i premiären. Därefter har laget tagit poäng i tre raka matcher, varav två vinster. I skrivande stund ligger närkingarna därmed trea i SHL-tabellen på sju poäng, med bara Frölunda och Färjestad som ovanför sig.

Glenn Gustafsson, som nu har gått in i sin nionde säsong i Örebros A-lag, är positiv till den nya riktningen som Örebro har tagit.

– Känslan är bra, Martin har kommit in med bra energi, bra pondus och en bra tydlighet i hur vi ska göra. Det känns spännande med en förändring, säger Gustafsson till hockeysverige.se.

Vad är det för skillnader i spelet, är det kanske lite mer offensivt vinklat än tidigare år?

– Jo, det ska väl vara lite mer offensivt och framför allt att vi ska kunna kontrollera puckinnehavet mer. Sedan strukturmässigt är det ändå ganska likt, det är några små justeringar här och där. Framförallt ska vi ta kliv i spelet med puck under säsongens gång.

Höga förväntningar på nya Örebro Hockey

Örebro Hockey har också stärkt laget med värvningar som Filip Larsson, Robin Salo, Wojciech Stachowiak, Max Véronneau och Josh Dickinson vilket gjort att det blivit större förväntningar på laget i år.

– Först och främst har vi kunnat få in Martin och sedan har vi fått in bra nyförvärv som har stärkt truppen jäkligt bra tycker jag. Nu handlar det om att bli bättre varje dag. Förut har vi haft bra starter på säsongerna men sedan har det planat ut. Nu handlar det om att börja i rätt ände och sedan bli bättre och bättre under säsongen helt enkelt, säger Glenn Gustafsson.

Glenn Gustafsson är positiv till det nya Örebro under Martin Filanders ledarskap.

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28-åringen är också tydlig med att Örebro ska blicka uppåt i tabellen igen efter att ha kommit tia, nia och tia de senaste tre säsongerna.

– Jag tror vi kan sticka ut näsan lite utan att skämmas för det. Jag fattar att det inte sker över en natt att bli topplag men vi ska i alla fall starta den processen den här säsongen. Det gäller att bli bättre dag för dag och att ha ett tydligt mål ihop som grupp också. Jag tror att vi blir att räkna med, sedan är det ju många bra lag och det är en tajt liga vilket man får ha respekt för. Samtidigt måste man ändå sätta upp en målbild och jobba för det målet.

Glenn Gustafsson blev av med kaptensrollen: "Hade bra snack"

Glenn Gustafsson kom till Örebro redan som junior 2014 och jobbade sig sedan uppåt till att bli en ordinarie SHL-spelare. Han lämnade dock för spel i konkurrenten Växjö 2021, där han sedan fick vara med och vinna SM-guld 2023, innan han återvände tillbaka till Örebro igen.

Vid återkomsten till Örebro 2023 utsågs Glenn Gustafsson också till ny lagkapten för laget. Inför årets säsong har Gustafsson blivit av med "C:et". Inför säsongen meddelade Örebro att nyförvärvet Robin Salo i stället skulle ta över rollen som lagkapten . Gustafsson är dock kvar i kaptensgruppen med ett "A" på bröstet.

Hur tog du emot beskedet att du inte skulle vara lagkapten längre?

– Jag och Martin hade bra snack. Han sade ganska tidigt att han ville ha sin syn på gruppen. Att kunna lämna över det ansvaret, eller C-bindeln i alla fall till Robin, det känns bra. Han är en toppenkille och en jäkligt bra hockeyspelare. Han kan leda både på isen och utanför isen. Vi är ändå många ledarfigurer i gruppen så det känns bra.

Glenn Gustafsson har inte längre ett "C" på bröstet i Örebro.

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Blir det nästan skönt att inte behöva bära det ansvaret längre utan i stället kunna fokusera mer på spelet?

– Ja, men det är klart att det kan vara så, framför allt när laget har gått tungt och så som det har gjort nu i tre år. Man sätter ett stort ansvar på sig själv som kapten. Samtidigt, det tror jag att jag nog gör ändå, oavsett om jag har en bokstav eller inte på bröstet. Det är väl klart att det kanske kommer kunna släppa lite av den tyngden från axlarna.

Nya långtidskontraktet i Örebro: "Vill vara med på resan"

Innan säsongens start gick Örebro också ut med att Glenn Gustafsson tecknar ett nytt avtal med klubben. Hans nuvarande kontrakt skulle löpa ut efter säsongen men veckan innan SHL-premiären stod det klart att 28-åringen och Örebro enats om ett nytt treårskontrakt som börjar gälla nästa år.

Glenn Gustafsson är nu kontrakterad av Örebro Hockey till 2030.

– Processen gick ganska snabbt. Jag kände redan från början när vi började prata att det känns spännande. Klubben är inne på en spännande resa och jag vill verkligen vara med på det. Det känns skönt att få gjort det klart tidigt här så att jag kan fokusera på det som spelas på isen fullt ut. Det känns jättebra.

Glenn Gustafsson blir Örebro trogen för flera år framöver.

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Är det extra skönt att få det klart tidigt och inte behöva ha det hängande över sig under säsongen?

– Ja, och när det väl kommer konkreta förslag är det nog, för egen del i alla fall, skönt att få det klart. Det var skönt och båda parterna ville sajna på ganska snabbt. Det var skönt att vi var överens där också.

Glenn Gustafsson svarar på ryktet om Djurgården

Glenn Gustafsson kommer från Stockholm, med Västerhaninge som moderklubb, och innan han skrev på för Örebro cirkulerade rykten om att en hemflytt kunde vara aktuell. Expressen uppgav att Djurgården hade Glenn Gustafsson på sin önskelista och även hade gjort en förfrågan till forwarden. Till slut valde Gustafsson dock alltså i stället att teckna ett nytt långtidsavtal i Örebro.

Hur låg det till där med Djurgården egentligen?

– Nej, men det var väl inget större än så egentligen. Det var mer rykten bara. Det är väl klart att jag fattar att det går igång sådant snack. Det är ändå så när min brorsa (Erik Gustafsson, Los Angeles Kings) har snackats ihop lite med Djurgården och jag är ju ändå från Stockholm. Då är det klart att det hade varit intressant, men nu när vi landade i det här med Örebro så känns allting jäkligt bra.

Att ryktet om Djurgården kom strax innan du skrev på var inget förhandlingsknep då?

– Nej, inte från min sida i alla fall.

Kommer bröderna Erik och Glenn Gustafsson att få spela tillsammans i framtiden?

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Du har ju varit väldigt länge i Örebro, är du nästan mer örebroare än stockholmare nu?

– Ja, jag flyttade ju hit när jag var 16 och skulle börja gymnasiet. Det är nästan halva livet, höll jag på att säga. Det är väl klart att jag känner mig hemma i Örebro, sedan har jag ju min familj och allting i Stockholm också. Jag säger alltid att Stockholm är mitt hem, men Örebro är ju också mitt hem nu såklart.

Orden om brorsan: "Då blir det Djurgården"

Glenn Gustafsson är lillebror till NHL -backen Erik Gustafsson, som i somras skrev på för Los Angeles Kings. Innan Erik Gustafsson skrev på för LA Kings gick det flitiga rykten om att 34-åringen skulle vända hem till Sverige för spel i Djurgården. Nu blir det alltså åtminstone ett år till i Nordamerika för Erik Gustafsson.

Nu när du blir kvar i Örebro, är det nästan så att du får snacka in brorsan till Örebro i stället för Djurgården om han ska vända hem?

– Ja, jag försöker men den är tuff. Om han nu kommer hem någon gång så är det till Djurgården, avslutar Glenn Gustafsson med ett snett leende.