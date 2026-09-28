Per Kenttä menar att Lucas Wallmark fortsatt har oviss status.

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Björklöven har inlett säsongen med två vinster och fem poäng på de tre första matcherna av årets säsong. Det blev 3-0 borta mot Djurgården i premiären samt 4-3 borta mot Örebro efter förlängning i "Lövens" två första matcher tillbaka i SHL. I lördags åkte Björklöven dock på en rejäl smäll med en 0-5-förlust i hemmapremiären mot Färjestad .

Gemensamt för alla tre matcherna är att Björklöven har fått klara sig utan hemvändaren, och lagkaptenen, Lucas Wallmark.

Wallmark drogs med en skada under stora delar av försäsongen och har sedan även saknats under inledningen av SHL-säsongen. Nu saknas Wallmark fortsatt inför morgondagens hemmamatch mot HV71 .

Björklöven: Oklar status för Lucas Wallmark

Björklövens sportchef Per Kenttä är förtegen om stjärnans status – och menar samtidigt att det inte är klarlagt när Wallmark kan vara tillbaka i spel igen.

– Jag kan inte uttala mig i sånt som jag inte vet, säger Kenttä till Västerbottens-Kuriren och fortsätter:

– Det är oklart, vi vet mer under veckan.

Med Lucas Wallmark, som är lagets tilltänkte förstacenter, borta har Björklöven därmed ett uppenbart tomrum i laguppställningen. Trots det säger Per Kenttä att det just nu inte pågår någon aktiv jakt för att få in en ersättare i laget.

– Inte direkt. Numerären har vi, men självklart så håller vi ju ögon och öron öppna och ser vad som kan dyka upp för att göra laget bättre. Aktivt letar vi inte, men självklart håller vi koll på marknaden, säger Kenttä.

Lucas Wallmark har dragits med ett återkommande knäproblem som kräver vila. Han spelade därmed endast i en av Björklövens sex matcher under försäsongen. Efter att ha deltagit i SHL-genrepet har Wallmark dock sedan återigen saknats när säsongen har dragit igång.

Det återstår att se exakt hur lång stjärnans frånvaro blir.