Draget: SHL-klubben byter lagkapten

Robin Salo blir ny lagkapten i Örebro.

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Örebro meddelar via sin hemsida att man väljer att göra förändringar i kaptensgruppen inför den kommande SHL -säsongen. Glenn Gustafsson får byta ut sitt "C" på bröstet till ett "A" och i stället blir stjärnvärvningen Robin Salo Örebros nya lagkapten.

– Han står för bra saker. Han är en kille vi ofta har på isen, han har bra erfarenhet av SHL och kommer vara en ledande figur. Hans beteende gentemot allt och alla är rätt. Han är en ledare generellt, helt enkelt, säger tränaren Martin Filander till sajten.

Salo har inför den här säsongen återvänt till Örebro, där han spelade under säsongerna 2019/20 och 2020/21, efter tre säsonger i Nordamerika och närmast två säsonger i SHL-konkurrenten Malmö.

Josh Dickinson blir assisterande lagkapten

Ett annat nyförvärv, Josh Dickinson , är tillsammans med Gustafsson och Kalle Kossila assisterande lagkaptener i Örebro den kommande säsongen.

– Det är en kille som har många säsonger och mycket erfarenhet från SHL. Han spelade i ett av topplagen förra säsongen och kan bidra med vad som krävs för att vi ska bli ett bättre lag. Han kan också få med sig nordamerikanerna, ibland kan det vara en språkbarriär och värderingar som kan skilja, och där hoppas jag att vi kan få lite hjälp.

Förra säsongen hade både Christopher Mastomäki och Gustav Backström varsitt "A" på bröstet för Örebro, men blir inför den här säsongen av med bokstaven på bröstet.