Oula Palve flyttar hem till Finland.

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Kalle Östman gick från Leksand till Vasa Sport inför årets säsong men fick ett mardrömsbesked direkt. Redan efter tre matcher i Finland blev Östman skadad som innebär att han blir borta en längre tid . Svensken bedöms då vara borta hela vägen fram till årsskiftet och ser alltså inte ut att spela något mer under 2026.

Efter skadan har Vasa Sport letat efter en ersättare till Östman och nu har den finska klubben också fått napp.

Under måndagen bekräftar Vasa att de har gjort klart med centern Oula Palve, som lämnade Djurgården i våras. Parterna har kommit överens om ett kontrakt som gäller för hela årets säsong, samt med en option för 2027/28.

– Oula Palve tillför mycket offensiv skicklighet, kreativitet i powerplay men också i spelet fem mot fem. Han är en erfaren center som har levererat fina resultat i Liiga och andra europeiska toppligor. Sammantaget får vi in en mycket bra spelare i laget, säger huvudtränaren Lauri Mikkola via klubbens hemsida .

Oula Palve lämnade Djurgården – klar för Vasa Sport

Förra året återvände Oula Palve till svensk ishockey när han skrev på för Djurgården. Finländaren stod sedan för tio poäng på 20 matcher – och hade -12 vilket var näst sämst i laget – under resterande delen av SHL -säsongen. Efter säsongens slut erbjöds inte Palve något nytt kontrakt av Djurgården utan fick lämna klubben.

Tidigare rapporter har gjort gällande att det funnits ett stort intresse för Oula Palve i hemlandet Finland där flera klubbar velat värva centern. Nu står det alltså klart att Vasa Sport vinner dragkampen.

– Det fanns relativt få lämpliga spelare på marknaden, så vi är väldigt glada över att vi lyckades få en toppspelare som Oula till Sport. Han tillför laget precis den kompetens som vi behöver i den här situationen. När vi hittade rätt lösning gick förhandlingarna snabbt framåt, säger klubbens vd Jonne Kemppainen.

Har gjort 175 SHL-matcher

Oula Palve flyttade till Sverige 2020 när han skrev på för Linköping . Under säsongen 20/21 lämnade dock Palve för spel i SHL-konkurrenten Brynäs . Där blev Palve hjälte i kvalet mot HV71 och sköt Brynäs kvar i SHL. Säsongen därpå blev finländaren också intern poängkung i Gävle sedan han gjort 35 poäng på 50 matcher.

2023 lämnade centern sedan Sverige och flyttade hem där han skrev på för Ilves. Palve gjorde stor succé hemma i Finland med hela 64 poäng på 60 matcher vilket var tillräckligt för att vinna Liigas poängliga. Succén gav ett kontrakt i Schweiz där Palve tillbringade ett och ett halvt år innan flytten till Djurgården i fjol.

Totalt har Oula Palve noterats för 90 poäng på 175 SHL-matcher. Nu är 34-åringen alltså klar för en återkomst hem till Finland där han tidigare gjort 187 poäng på 225 matcher i Liiga.