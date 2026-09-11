Efter SHL-konkurrentens intresse – förlänger avtalet

Glenn Gustafsson stannar i Örebro.

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Örebro meddelar via sin hemsida att forwarden Glenn Gustafsson förlänger sitt kontrakt med klubben.

Gustafsson har spelat i Örebro sedan 2023, då han återvände till klubben efter en tvåårig sejour i Växjö, och har tecknat ett nytt treårsavtal över säsongen 2029/30.

– Det känns väldigt bra att vi redan nu lyckats komma överens om en förlängning med Glenn. Glenn har vuxit ut till en viktig kulturbärare och tagit stora steg i sin roll som ledare, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

"Har en unik spelstil"

Tidigare i veckan rapporterade Expressen att SHL-konkurrenten Djurgården visat intresse för forwarden inför nästa säsong. Någon flytt tillbaka till Stockholm, där 28-åringen är född, blir det emellertid inte.

– Vi tycker att Glenn har en unik spelstil och han är en av ligans absolut bästa tacklare. Till sist tror vi att det finns mer att hämta i Glenns spel och vi ser fram emot de kommande säsongerna tillsammans, säger Löwdahl.

Flyttade till Örebro 2014

Forwarden flyttade till Örebro 2014 och SHL-debuterade under säsongen 2015/16. Totalt har han spelat 381 matcher i SHL-sammanhang för klubben, vilket är den tredje högsta noteringen genom tiderna efter nuvarande lagkamraterna Gustav Backström (488) och Christopher Mastomäki (431).

Förra säsongen noterades Gustafsson för nio poäng (4+5) på 52 matcher i grundserien.